Una empresa desata discordia con su oferta laboral de 100 horas semanales "y algunos domingos libres": "Nadie ha cambiado el mundo con 40 horas"

La promesa de un buen salario ya no es el único factor decisivo para muchos candidatos a la hora de aceptar un empleo. El horario laboral pesa cada vez más, sobre todo en un contexto en el que se habla de conciliación y bienestar. Por eso ha causado tanto revuelo el anuncio de una empresa que ha ido justo en la dirección contraria, ofreciendo jornadas de entre 80 y 100 horas semanales. El caso ha sido recogido por Business Insider, que ha detallado cómo una joven startup suiza ha logrado captar la atención mundial con una sola oferta de trabajo.

El anuncio procede de Forgis, una empresa emergente con sede en Zúrich que busca perfiles en marketing y desarrollo de producto. Según la oferta publicada en LinkedIn, los candidatos deben contar con un máster de una universidad de élite y estar dispuestos a asumir un ritmo de trabajo extremo. A cambio, se ofrece un salario anual de 70.000 francos suizos, algo más de 75.000 euros, alojamiento en lo que la empresa denomina su “casa de hackers” y un paquete de acciones de hasta el uno por ciento.

Sin embargo, el elemento más polémico no es el sueldo ni las condiciones de acceso, sino el tiempo de trabajo exigido. La propia oferta especifica una dedicación de entre 80 y 100 horas semanales, “con algunos domingos libres”. Una formulación que ha generado sorpresa e incredulidad incluso dentro del sector tecnológico.

El director ejecutivo de Forgis, Federico Martelli, no ha tratado de suavizar el mensaje. En declaraciones recogidas por medios franceses, afirmó: “Buscamos miembros, no empleados”. En una publicación posterior en LinkedIn fue todavía más explícito: “Nadie ha cambiado el mundo trabajando 40 horas a la semana”. Con estas frases, Martelli dejó claro que la empresa apuesta por un modelo de implicación total, más cercano a una misión vital que a un empleo convencional.

Si se analiza el salario en relación con las horas exigidas, la propuesta resulta aún más controvertida. El sueldo mensual rondaría los 5.800 francos suizos, por debajo del ingreso medio del país, que supera los 7.000 francos. Además, la legislación laboral suiza establece límites de entre 45 y 50 horas semanales, por lo que una jornada de hasta 100 horas queda claramente fuera del marco legal ordinario.