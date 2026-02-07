Así se convirtió Elon Musk en el más rico del mundo: una vida que cambió por completo

Las vidas pueden transformarse de la noche a la mañana. Ejemplo de ello es Elon Musk. Quién le ha visto y quién le ve. Y no, no hablamos de sus polémicos posicionamientos políticos. Se trata del cambio de vida que vivió hasta convertirse en el más rico del mundo.

Tal y como ha recogido la cadena pública británica BBC, el dueño de SpaceX, Tesla y X, entre más empresas, explicó en un reportaje televisivo, en 1999, que tres años antes "me lavaba en unos baños públicos". "Ahora tengo mi primer coche de 3 millones de dólares", apuntó.

Elon Musk, que ha estado en el ojo del huracán por sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar que el Ejecutivo español propondrá prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, ha gestionado y está gestionando una fortuna que no ha dejado de ir a más.

Nació en Pretoria (Sudáfrica) en el año 1971, motivo por el cuál no podía cumplir su sueño de presentarse a candidato a la Casa Blanca. El duelo de egos con su amigo Trump era evidente y esperado.

A los 17 años viajó a Canadá, lugar de procedencia de su madre. En Estados Unidos, estudió economía y física en la Universidad de Pensilvania. Fue en los 90 cuando decidió probar suerte en el sector tecnológico.

Con Internet revolucionándolo todo, fundó dos empresas y pudo comprarse su "primer coche de 3 millones de dólares". De hecho, la primera la vendió por 300 millones y luego un servicio global de pagos seguro, base con la que se creó Paypal, por 1500 millones de dólares.

Su obsesión por llegar al espacio con SpaceX y por convertirse en el dueño de la red social X, es lo que ha demostrado, junto a la inteligencia artificial xAI, que busca ampliar mucho más su impacto y aumentar su fortuna como ninguno otro en el mundo.

De Elon Musk a Bill Gates: 'tecno bros' cazados en los archivos de Epstein Las últimas desclasificaciones de documentos, por parte del Departamento de Estado de EEUU, han sacado a la luz la presunta relación de varios magnates tecnológicos con el pedófilo. Del "¿qué día/noche será el más alocado en su isla?" al "lamento cada minuto".

"Sabelotodo, conflictivo, con un ego desbordante"

Sorprende la forma en la que, en una de sus biografías de 2015, realizada por la autora Ashlee Vance, Musk no salía tan bien parado como pensaba. Le describía como "sabelotodo, conflictivo, con un ego desbordante".

11 años después, cualquier diría que se equivocó en su análisis. Es el dueño de Tesla, SpaceX y la red social X y se estima que su patrimonio neto es de unos 386.000 millones de dólares.

Pero, sin duda, la vuelta de turca se vivió con su amistad y posterior enemistad con Donald Trump. Primero, financió su campaña para regresar a la Casa Blanca, apoyándole hasta en algún que otro mitin antes de los comicios.

El respaldo fue tal que logró un puesto dentro del Gobierno del mandatario norteamericano. Entró en la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que buscaba reducir el gasto público. Pero, al final, lo que redujo fue su presencia junto a Trump.

Ambos intercambiaron algunas gruesas palabras y no dudó en abandonar el Gobierno de Estados Unidos. Para siempre quedará su gran gestión. Ver, llegar y marcharse. Casi como Toni Cantó en la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Su legado será difícil de superar.

Las empresas de Elon Musk

Estas son todas las empresas de Elon Musk: