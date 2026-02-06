Desmontando el mantra del ladrillo: construir más vivienda baja el precio a los ricos, y se lo puede subir (y mucho) a los más pobres

Ladrillo a ladrillo, suave, suavecito. La crisis de vivienda no sólo se está produciendo en España. Una gran cantidad de países internacionales también está sufriendo un impacto que ha ido a más, con un preocupante alza de los precios.

En el caso de España, las cifras no han dejado de subir, superando datos históricos del boom inmobiliario de 2008. En 2025, el precio de la vivienda batió un nuevo récord, incrementándose un 10%.

Pero en Estados Unidos, la situación también se ha recrudecido. Según ha informado The New York Times, para poner fin al problema, han instado a hacer lo mismo que pasó en nuestro país hace casi 20 años: construir, construir y construir y así los precios bajarán.

Alto precio

Sí, los costes son cada vez mayores, pero recurrir al ladrillo no parece la mejor de las opciones para hacerles frente. Así lo ha demostrado un reciente informe del Centro de Georgetown sobre Pobreza y Desigualdad.

En el estudio, analizando datos entre los años 2015 y 2023, los investigadores indagaron en varias zonas concretas de Estados Unidos. Las mismas que incrementaron su producción de viviendas en este periodo: Atlanta, Dallas, Houston, Phoenix, Seattle y Washington.

Aunque tanto dentro como fuera de España se aboga por construir más vivienda, hay veces que quedarse callado aporta casi más al asunto. La realidad es que lo que se construye no sirve de mucho.

El estudio apunta a que estas ciudades que abogaron de forma agresiva vieron cómo los alquileres aumentaron de forma drástica y empeoraron a aquellos hogares que tienen bajos ingresos.

No renta ni un poco

El problema está, precisamente, en que las nuevas viviendas de alquiler que se iban construyendo son caracterizadas de lujo. Vaya, a quién no le suenan unas torres blancas con terrazas enormes y una de las mejores vistas en Madrid.

En el caso de Estados Unidos, estas viviendas se componen de pisos de lujo, estudios y apartamentos de una habitación para poder aprovecharlas más y así aprovechar las rentas de personas jóvenes y solteras.

Claro, esta idea no contribuye para nada a los que quieren o tienen una familia, con hijos. Algo que perjudica a los hogares con bajos ingresos. Las conclusiones principales del estudio fueron las siguientes:

"En las áreas metropolitanas de alto crecimiento, los inquilinos de bajos ingresos continuaron experimentando inestabilidad habitacional".

"Si bien las tendencias variaron entre las áreas metropolitanas de alto crecimiento, las unidades que atienden a inquilinos de bajos ingresos experimentaron mayormente un mayor aumento en los alquileres".

"La proporción de unidades disponibles para ellos disminuyó o se mantuvo estable".

"Al mismo tiempo, las unidades de alquiler más nuevas solían ser más pequeñas y costosas, mientras que las oportunidades de propiedad se concentraban en viviendas unifamiliares grandes y de mayor costo".

"Se necesitan estrategias más integrales para aumentar la estabilidad de los hogares de bajos ingresos".

"No se puede simplemente construir, construir y construir"

Lelaine Bigelow, directora ejecutiva del Centro de Georgetown sobre Pobreza y Desigualdad, ha asegurado a The New York Times que "no se puede simplemente construir, construir y construir y pensar que al final todo saldrá bien para todos".

"Lo que se ve es que, en general, si tienes ingresos más altos, estás ocupando la mayor parte de las viviendas", ha razonado. Y no ha sido la única. Shaun Donovan, presidente de Enterprise Community Partners y exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Barack Obama, también lo ha hecho.

"Estamos en medio de, posiblemente, la crisis de asequibilidad más profunda que hemos tenido en nuestras vidas (...) Los factores que impulsan esto no son cíclicos, sino estructurales. Esta no es la crisis de hoy, sino también la del mañana", ha expuesto.