Venden este piso de 80 metros en Madrid por un millón de euros y los comentarios son para exponerlos en el ministerio de Vivienda

Las inmobiliarias se han convertido en una fuente de contenido en las redes sociales. Muchas de las lujo han hecho carrera en Instagram y en TikTok simplemente enseñando pisos caros de Madrid —muy caros de hecho— que a simple vista no parece que valgan lo que ahí se dice o bien por que son pequeños, porque son viejos o por las dos cosas.

En Diza Consultores han mostrado un dúplex de 80 metros cuadrados ubicados en el barrio de Justicia de Madrid a un precio nada desdeñable de un millón de euros y los comentarios se han salido de madre.

El piso en cuestión tiene más de 100 años y es de finales del siglo XIX, tiene casi 80 metros cuadrados y pocas estancias. Hay un espacio abierto donde se juntan el salón, el comedor y la cocina. La zona es abuhardillada y una persona un poco alta puede darse con la cabeza y en el comedor caben seis personas.

En la terraza, que da a la calle Barquillo, se puede tomar el sol por la tarde: "Perfecto para tomarte una cervecita con tus amigos al atardecer". La cocina tiene una península con la extracción dentro y los electrodomésticos son panelados.

Hay dos baños, una escalera de caracol y un vestidor con unos cuantos armarios. Hay un bonus track: una terraza para tomar el sol por las mañanas en la que no parece que quepa mucha gente.

Los comentarios, una maravilla

Para el asesor inmobiliario, el piso es ideal para una pareja joven "o un soltero que quiera disfrutar el barrio de Justicia en todo su esplendor" y en "la mejor ubicación", cerca de restaurantes y galerías de arte "y ese ambiente chulo de Justicia que tanto nos gusta".

La cerveza con pocos amigos... muchos no caben", "Ático?! Es una cuadrilla reformada", "¿En serio? Esos "áticos" eran los antiguos trasteros o buhardillas de esos edificios", "Una pareja joven que haya robado un banco y le apetezca derrochar 1 millón de euros en un palomar, dilo todo", "Bonito interiorismo, el piso es un palomar", "Soy abogado y no sé qué es “ambiente chulo de justicia”", "Lo que no es de justicia es el precio", "Le pones cuatro ruedas y sirve de autocaravana" y "El escondite de Quasimodo" dicen algunos de los cientos de comentarios de la publicación.