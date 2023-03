Vivir la 'experiencia Leo Messi' sin necesidad de ser Leo Messi: así son sus novedosos hoteles en España

Vivir la 'experiencia Leo Messi' y a la vez disfrutar de un hotel del máximo nivel a un precio cuidado. Es el objetivo que presenta la cadena hotelera MiM, fruto de la unión de Leo Messi y el grupo Majestic, en su renovada apuesta por la hostelería en España.

Con sedes en Sitges, Mallorca, Ibiza, Sotogrande, Baqueira y Andorra, se expande una apuesta por un negocio "inclusivo, sostenible y al alcance de cualquiera", en el que "el cliente puede vivir una experiencia especial". Así lo explican los responsables del proyecto, que atienden a El HuffPost desde la sede en Sitges (Barcelona).

Confiesa Alfonso Nebot, responsable del Family Office de Leo Messi y socio de la estrella futbolística, que cuando el grupo se decidió al negocio hotelero, "fue el propio Messi quien dijo ‘que sean sostenibles’". "Es algo que ya interesa, especialmente al cliente internacional y esperamos que vaya siendo más habitual en el nacional", añade. Por ello, todos los espacios del grupo cuentan con certificados de sostenibilidad.

No es una cuestión meramente decorativa. Sergi Simó, director del hotel MiM Sitges, añade que "hay turoperadores que no trabajan contigo si no tienes certificado de sostenibilidad, porque a ellos también les es un requisito para su propio trabajo".

Interior de la suite del Hotel MiM Sitges PATRICIA DONOHOE

Puede sorprender que Messi, argentino y actualmente en las filas del PSG francés, desarrolle el grueso de su negocio en España, más una sede en Andorra. Pero para quienes conocen al crack, no llama tanto la atención. Cuenta Nebot que "a Messi le encanta Cataluña y su idea es volver a vivir aquí".

Además, su ubicación también responde a una idea de negocio, nuevamente sobre el concepto de sostenibilidad. "Los hoteles están en España, más el cercano de Andorra, porque cuando hablamos con Majestic para tener un nivel de servicios tan alto, lo idóneo era instalarlos cerca [dejando aparte la apuesta de Sotogrande, en Cádiz]. Además, esto ayuda a utilizar el producto de proximidad y una oferta gastronómica de máxima calidad".

Activos que unidos al reclamo de la marca internacional de Leo Messi podrían disparar los precios por habitación. Clientes pudientes no faltarían. Sin embargo, desde la dirección de MiM apuntan que "creamos una marca para que pueda venir cualquier persona; son hoteles de 4 y 5 estrellas, pero no a precios tan excluyentes como otras cadenas". "Ofrecemos unos servicios elevados y sobre todo garantizamos que vamos a cuidar al máximo al cliente sin necesidad de un desembolso tan alto". No en vano, es posible reservar habitaciones por poco más de 100 euros.

Los precios, no obstante, también los marcan los propios destinos, con tarifas más elevadas en destinos de un turismo elevado como Baqueira o Ibiza, "donde la oferta de servicio es elevadísima", añaden desde el grupo.

Sala de masaje para parejas en el Hotel MiM Sitges PATRICIA DONOHOE

Pero siempre con una idea clara, huir de los macrohoteles. Solo el local de Baqueira supera las 100 habitaciones. Por ejemplo, el de Sitges apuesta por 77, mientras que Ibiza o Baqueira se quedan en 53 y 34, respectivamente. No es casual. "A nosotros nos gusta el concepto boutique-hotel, que permite un trato directo con el cliente. La idea de la ‘pulserita’, que el cliente no sea nadie y esté haciendo colas todo el día no es nuestro perfil", añade Simó.

Identidad, otro concepto que destacan desde MiM Hoteles. Porque si bien la mayoría son alojamientos orientados a un público adulto, con la excepción más familiar de Baqueira, cada uno de ellos tiene un concepto propio. Así, en Sotogrande hay alianzas y descuentos con el campo de golf; en Baqueira se ofertan excursiones y clases de esquí, en Sitges se celebran fiestas en el particular rooftop, cuidando mucho la cercanía del local con la playa... Todo tiene su por qué. También el modo de proceder con cada nuevo local.

A la hora de adquirir un hotel, el grupo defiende dar un tiempo para comprobar cómo es el negocio y conocer la clientela y responder a sus necesidades. A la hora de plantear reformas, el plan siempre consta de tres fases, empezando por las habitaciones, siguiendo por las zonas comunes y, finalmente y si es necesario, tanto la fachada como el exterior. Siempre bajo los principios de sostenibilidad e identidad.

Gimnasio en el interior del Hotel MiM Sitges PATRICIA DONOHOE

Y no, no hace falta ser futbolero ni un apasionado de Messi para disfrutar sus hoteles. Cuentan sus responsables que el edificio no es ningún museo futbolístico. "A Leo ya se le conoce, es humilde y le gusta la discreción".

"Su perfil da pie a que alberguemos guiños, como un Balón de Oro [hay uno en cada hotel, así que bromean con buscar ubicación al séptimo galardón], algún detalle resaltando el número 10 tan suyo y una suite ‘Leo Messi’, además de que la fragancia de la recepción y zonas comunes está seleccionada personalmente por Antonella. "Pero no queríamos ir más allá en la personalización del local".

En cambio, sí buscaban un concepto de integración. Más allá de la sostenibilidad ambiental, el proyecto de Sitges y otras ubicaciones colabora "siempre que podemos" con entidades benéficas y sociales. Así, Alfonso Nebot cita cómo entre la plantilla del MiM Sitges hay varias personas provenientes de un centro de reinserción laboral y que parte de los beneficios de algunos productos se destinan a fines humanitarios.

"Esa idea de querer aportar nuestro granito de arena viene tanto de parte de Messi como de Majestic, cuando se juntan dos grandes salen cosas importantes", remata el socio de un futbolista que sigue muy apegado a Cataluña y a toda España.