Los tres colegios de Andalucía en los que el recuento del 17M empezará más tarde: qué ha pasado y cuál es la nueva hora oficial

No es lo habitual. Siempre que hay jornada electoral, la frase más manida es esa de "la jornada se está desarrollando sin incidentes". En esta ocasión, las autoridades andaluzas no la han podido repetir del todo. Problemas en la apertura de varios colegios electorales van a provocar un hecho no insólito, pero sí inusual: el escrutinio comenzará hasta tres cuartos de hora más tarde, con lo que el recuento se prolongará hasta altas horas de la noche.

Como en cada jornada electoral, los colegios electorales en España abren entre las 09:00 y las 20:00 horas. Siempre hay excepciones: algún responsable de mesa que se ha quedado dormido, alguna incidencia menor. Lo que no es tan habitual es que por problemas en tres colegios el recuento empiece a difundir sus datos algo más tarde. En este caso, la Junta Electoral de Andalucía ha publicado un acuerdo en la tarde de este domingo en el que advierte de que no se podrán difundir datos del recuento hasta las 20:43.

¿El motivo? Esos incidentes en colegios electorales de Sevilla, Málaga y Cádiz. En el colegio Azahares de Sevilla Este las mesas no se constituyeron definitivamente hasta las 9:43 horas, en lugar de las 9:00, como estaba previsto. Por esa razón la Junta Electoral ha dictaminado que no se podrán difundir los datos del recuento hasta esos cuarenta minutos después.

Los otros colegios con problemas han sido el CEIP La Florida, en El Puerto de Santa María, donde las mesas se constituyeron a las 9:10 (con diez minutos de retraso) y el CEIP Constitución 78, cuyas mesas se constituyeron a las 9:14 (catorce minutos de retraso).

¿Por qué no se podrán conocer los datos del recuento a partir de las 20:00 horas, como viene siendo habitual? Porque en esos tres colegios se podrá seguir votando varios minutos más, para completar la jornada electoral completa. El colegio sevillano mantendrá las urnas abiertas hasta las 20:43, mientras que el malagueño hasta las 20:14 y el gaditano hasta las 20:10 horas.

¿Tardará más el recuento por este motivo?

No realmente. En lo electoral hay mucho de liturgia: las mesas no se abren hasta que el presidente o presidenta de la correspondiente pronuncia las palabras "que comience la votación". No obstante, que tres colegios mantengan algunas de sus mesa con las urnas abiertas varios minutos más en realidad no implica que la noche electoral termine más tarde. Lo que sucederá es que entre las 20:00 y las 20:43 el recuento irá a ciegas.

Seguramente, a partir de las 20:43, cuando se levante la prohibición, muchas de las mesas ya habrán avanzado datos del escrutinio. En otras palabras: seguramente a las 20:44 horas el escrutinio pasará del 0% a un porcentaje ya algo avanzado que dará ya las primeras pistas de la noche sobre lo que podrá pasar en las urnas andaluzas: ¿conseguirá Juanma Moreno su ansiada mayoría absoluta para no depender de Vox? ¿Conseguirá Adelante Andalucía un resultado histórico?

Además, el acuerdo de la Junta Electoral de Andalucía ha sido clara al respecto: a las 20:00, aunque no se empiecen a publicar los datos del escrutinio, sí se publicarán los esperados sondeos a pie de urna, como los que encargan medios como Canal Sur, la televisión pública andaluza.