Ada Colau responde al linchamiento vivido por su comentada foto: "A todos aquellos que se dedican a despellejarme..."

“Hace mucho tiempo que recibo ataques por ser quien soy: una mujer normal que ha entrado en política y que no ha cambiado su forma de vida por el hecho de ser alcaldesa. Renuncio a gran parte de mi sueldo, no tengo propiedades, sigo en la misma casa de alquiler en la que vivía antes de ser alcaldesa. Y ante esta realidad hay quien quiere a toda costa deshumanizar al adversario político, para hacer creer que somos todos iguales”, ha proseguido.

Además, Colau ha destacado que existe un machismo que no soporta que haya mujeres en lugares de decisión política y muy visibles con voz propia y que sean libres. “Nos recuerdan constantemente cómo deberíamos vestir, hablar o movernos. Guapas, recatadas y políticamente correctas”, ha añadido.

La alcadesa ha enviado un último mensaje: “A todos aquellos que se dedican a despellejarme, no aspiro a que me aprueben. Sólo quiero que sepan que me animan a seguir siendo quien soy. A ser libre sin justificarme ni victimizarme, y animar a otras mujeres a hacer lo mismo. Pueden insultarme o hacer fake news sobre mí de forma compulsiva. Pero no me van a domesticar. Como alcaldesa seguiré luchando con todas mis fuerzas por la gente y la justicia social. Como mujer seguiré riendo, bailando, jugando, llorando y celebrando mi imperfección con quienes defendemos q el amor gana al odio”.