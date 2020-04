Ahora es el momento –excepcional– para que el Gobierno regularice a todas las personas migrantes

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Migrantes subsaharianos tras ser rescatados por Salvamento Marítimo, en Málaga, hace dos meses.

No se conoce la cifra, pero en España podemos hablar de varios centenares de miles de personas migrantes en situación de irregularidad administrativa. Estos “inmigrantes irregulares” son parte de nuestra comunidad, de “nosotros”. Son conciudadanos, compatriotas, que como consecuencia de su estatus administrativo tienen limitados sus derechos (a tener un contrato de trabajo, a cotizar a la seguridad social, a la protección social,...).

Resulta muy difícil obtener desde el país de origen la “autorización inicial de residencia” y, de esta manera, migrar legalmente a España. Por esta razón, muchas personas que se encuentran en una urgente necesidad de migrar, lo hacen irregularmente, bien entrando por medios de transporte regulares (por ejemplo, por avión, con estatus de turista), bien a través de la contratación de otros transportistas de fortuna (los engañosamente llamados “traficantes de personas”).

Una vez en España, en situación irregular, y si no concurren circunstancias excepcionales (protección internacional, víctimas de trata,…), la manera de obtener el permiso de residencia es, fundamentalmente, a través:

Del arraigo laboral, si se ha permanecido en España al menos dos años y se puede acreditar una relación laboral de duración no inferior a seis meses.

Del arraigo social , si se ha permanecido en España al menos tres años y se acredita un contrato de trabajo firmado para un periodo no inferior a un año (también si se tienen “vínculos familiares” en primer grado con otros extranjeros residentes o con españoles).

El problema es la exasperante flema y complejidad burocrática con la que se realizan muchos de estos procesos, así como la dificultad para conseguir cumplir con algunos de estos requisitos. Por ejemplo, hay inmigrantes subsaharianos que llevan mucho más de tres años trabajando irregularmente en España, como temporeros en la agricultura o como vendedores ambulantes, que no consiguen acceder al requisito de contar con un contrato de trabajo para un período no inferior a un año, y que se eternizan, en un agobiante círculo vicioso, en esta situación de irregularidad.

¿Quiénes son? ¿De qué viven estas personas durante los tres años que hay que esperar para solicitar el arraigo social o, en muchos casos, y una vez superado este plazo, durante los años adicionales que se necesitan para poder solicitar o resolver sus peticiones de residencia? Entre otros grupos sociales, estamos hablando de personas que trabajan irregularmente en el campo (temporeros itinerantes en Huelva, Jaén, Almería, etc.), de vendedores ambulantes (“manteros”), de decenas de miles de mujeres extranjeras que son prostituidas en España (algunas, víctimas de trata), de mujeres que trabajan como empleadas de hogar, de personas que sostienen el cuidado en nuestro país (de niños/niñas, de personas con discapacidad y, cómo no, de los mayores), o de parte del colectivo de personas sin techo que existen en todas nuestras ciudades. Por otro lado, entre las personas que no tienen permiso de residencia están también las correspondientes a los más de 100.000 expedientes de asilo (o protección internacional) pendientes de resolución.