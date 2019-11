Cuando el régimen de aislamiento es una condena de muerte

Durante los dos años siguientes, Abdullah pasó gran parte de su tiempo aislada de los demás, como medida disciplinaria por lo que consideraban conducta rebelde y como medida de precaución para que no se autolesionara. Cuando la trasladaron a Perryville en julio de 2015, empezó a entrar y salir del régimen de aislamiento por infracciones menores de diversa índole. Nada más cumplir los 18 años, la trasladaron a la unidad Lumley, la más restrictiva de la prisión, donde pasaban 23 horas diarias en sus celdas y 1 hora de recreo dentro de unos barrotes bajo el sol abrasador de Arizona. Cuando no estaba en su celda, Abdullah estaba en celdas de prevención de suicidios con vigilancia intensiva. Los funcionarios la llevaron ahí más de una vez por la fuerza.

Después del suicidio de Cynthia Apkaw, otra prisionera, en agosto de 2015, Abdullah le dijo en una carta a una amiga: “Para serte sincera, estar aquí hace que me sienta igual que ella, solo que aún no lo he hecho”.

En julio de 2019, lo hizo. Tras su muerte, encontraron un poema escrito a mano en su celda. Algunos de sus versos decían:

In this place is a struggle for her

She’s alive but not living

She’s feeling everything, feeling nothing

Tired of existing and longing to join

Those who truly know peace

The dead.