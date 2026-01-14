Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Suecia y otros países "aliados" envían tropas a Groenlandia a petición de Dinamarca
Global
Global

Suecia y otros países "aliados" envían tropas a Groenlandia a petición de Dinamarca 

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha anunciado la movilización colectiva para unos ejercicios militares planteados por el ejército danés que coinciden con un momento crítico por el desenfrenado interés de Donald Trump en Groenlandia.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Intercambio de banderas danesa y estadounidense en una imagen de archivo
Intercambio de banderas danesa y estadounidense en una imagen de archivoSean Gallup

Groenlandia se blinda militarmente. La isla de soberanía danesa está viendo reforzada la presencia de efectivos del Ejército de Dinamarca como medida preventiva ante el interés de Donald Trump de hacerse con el territorio a cualquier precio. Pero el blindaje no proviene sólo de Copenhague. Suecia y otros países han enviado fuerzas militares a la isla.

Así lo ha anunciado el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, que ha detallado el envío de oficiales del Ejército de Suecia a petición de Dinamarca. El mandatario sueco ha añadido en sus redes que sus militares "forman parte de un grupo de varios países aliados".

El objetivo de este contingente es participar en la preparación de maniobras militares organizadas por Dinamarca en Groenlandia. Se trata del ejercicio Operación Arctic Endurance (Operación Resistencia Ártica). 

Los militares suecos "y de países aliados" que no han querido detallar aún se suman al contingente extra ya desplegado por el Gobierno danés para reforzar su presencia en el inmenso enclave autónomo pero perteneciente al Reino de Dinamarca.

"El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica", ha apuntado al respecto el Ministerio de Defensa.

No va de EEUU, pero...

Entre las posibles actividades que se realizarán este año, se menciona la protección de instalaciones esenciales para la sociedad, ayuda a las autoridades (incluida la policía), recepción de tropas aliadas, despliegue de cazas y tareas militares para la Marina. 

Si bien no se hace referencia explícita a un posible ataque de EEUU, a nadie escapa que Dinamarca quiere tener algo más vigilada su 'cotizada' isla. Tanto Trump como su Gobierno han confirmado que recurrirían incluso a la "fuerza militar" si lo considerasen necesario

En los últimos días, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había avanzado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica, mientras que varios países europeos, como Alemania y Reino Unido, habían apuntado la posibilidad de usar esta fórmula para aplacar la supuesta inquietud de Trump por la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China, que aduce para justificar la necesidad de una anexión.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 