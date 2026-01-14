Suecia y otros países "aliados" envían tropas a Groenlandia a petición de Dinamarca 

Groenlandia se blinda militarmente. La isla de soberanía danesa está viendo reforzada la presencia de efectivos del Ejército de Dinamarca como medida preventiva ante el interés de Donald Trump de hacerse con el territorio a cualquier precio. Pero el blindaje no proviene sólo de Copenhague. Suecia y otros países han enviado fuerzas militares a la isla.

Así lo ha anunciado el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, que ha detallado el envío de oficiales del Ejército de Suecia a petición de Dinamarca. El mandatario sueco ha añadido en sus redes que sus militares "forman parte de un grupo de varios países aliados".

El objetivo de este contingente es participar en la preparación de maniobras militares organizadas por Dinamarca en Groenlandia. Se trata del ejercicio Operación Arctic Endurance (Operación Resistencia Ártica).

Los militares suecos "y de países aliados" que no han querido detallar aún se suman al contingente extra ya desplegado por el Gobierno danés para reforzar su presencia en el inmenso enclave autónomo pero perteneciente al Reino de Dinamarca.

"El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica", ha apuntado al respecto el Ministerio de Defensa.

No va de EEUU, pero...

Entre las posibles actividades que se realizarán este año, se menciona la protección de instalaciones esenciales para la sociedad, ayuda a las autoridades (incluida la policía), recepción de tropas aliadas, despliegue de cazas y tareas militares para la Marina.

Si bien no se hace referencia explícita a un posible ataque de EEUU, a nadie escapa que Dinamarca quiere tener algo más vigilada su 'cotizada' isla. Tanto Trump como su Gobierno han confirmado que recurrirían incluso a la "fuerza militar" si lo considerasen necesario.

En los últimos días, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había avanzado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica, mientras que varios países europeos, como Alemania y Reino Unido, habían apuntado la posibilidad de usar esta fórmula para aplacar la supuesta inquietud de Trump por la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China, que aduce para justificar la necesidad de una anexión.