Estados Unidos anuncia el inicio de la segunda fase del plan de paz de Gaza: qué ocurre ahora
Esta segunda parte del acuerdo firmado en octubre contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin la presencia de Hamás. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Palestinos intentan recoger sacos de harina de un camión de ayuda humanitaria cerca de un punto de distribución de alimentos en Zikim, al norte de Gaza, el 27 de julio de 2025.
Palestinos intentan recoger sacos de harina de un camión de ayuda humanitaria cerca de un punto de distribución de alimentos en Zikim, al norte de Gaza, el 27 de julio de 2025.MOHAMMED SABER / EFE

EEUU ha anunciado el inicio de la segunda fase del plan de paz de Gaza tras dar por finalizada la primera, según ha dado a conocer en sus redes sociales este miércoles el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff. Con ella, se espera, entre otras cuestiones, que comience la desmilitarización del enclave palestino, así como la reconstrucción total de Gaza. 

"Hoy, en nombre de Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 puntos del presidente para poner fin al conflicto en Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción", ha señalado el republicano a través de 'X' (antes conocido como Twitter). 

Uno de los puntos que destaca la segunda fase del plan es el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin la presencia de Hamás. Para ello, EEUU nombrará a unos 15 tecnócratas palestinos, los cuales conformarán el Comité Nacional para la Administración del enclave. Se espera que las personas elegidas cuenten "sin afiliación política ni ideológica a ninguna facción de la resistencia". 

Witkoff ha dicho que confía en que Hamás "cumpla plenamente con sus obligaciones", lo que también incluye "el retorno inmediato de un rehén fallecido" (el cual Israel puso como condición para poder comenzar la segunda fase del plan de paz de Gaza). En el supuesto de que no cumplan lo pactado, habrá "consecuencias graves", según ha amenazado el estadounidense. 

Mientras tanto, la Presidencia palestina ha celebrado los "esfuerzos" de EEUU (así como de los mediadores y garantes) y ha expresado su "gratitud por el decidido liderazgo demostrado por Trump, cuya implicación directa y determinación han contribuido a crear una nueva oportunidad para la paz, la estabilidad y la buena gobernanza en Gaza". 

En total, desde el pasado siete de octubre de 2023, al menos 71.439 gazatíes han perdido la vida a causa de las agresiones israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que cifra los heridos en más de 171.300 personas. 

