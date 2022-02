La Archidiócesis de Madrid anima a las víctimas a denunciar los casos de abusos

Repara, la oficina de atención a las víctimas de abusos de la Archidiócesis de Madrid, ha publicado un vídeo este lunes en el que desmontan diez “falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias”.

La Archidiócesis de Madrid cree que “los prejuicios de la sociedad y la estigmatización de las víctimas” previenen que se lleven a cabo las “actuaciones necesarias y urgentes” para terminar con una realidad “tan dolorosa”.

Contra los que dicen que “la denuncia daña a la Iglesia”, Repara recuerda que estas denuncias “ayudan a afrontar y prevenir que se produzcan este tipo de situaciones”. “Lo que realmente le perjudica es el silenciamiento y la desconfianza respecto de las víctimas”, añaden en el vídeo.

Además, se muestra tajante contra los que sostienen que en la actualidad ya no hay casos de abusos en la Iglesia: “que no haya denuncias no significa que no haya casos”. Y ante los que piensan que “no tiene sentido hablar de abusos cometidos hace muchos años” defiende que “el dolor no prescribe”.