Arrimadas, dispuesta a confrontar con Edmundo Bal para liderar Ciudadanos

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado este lunes que está dispuesta a confrontar con Edmundo Bal por el liderazgo del partido en el caso de que su “amigo” decida presentar su propia lista y no se integre en “la candidatura de unidad” en la que está trabajando la dirigente.

En una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos, Arrimadas no quiere que el partido vaya encaminado a una “batalla campal” y ha asegurado que hablará con su “compañero” para evitar la ruptura. “La candidatura de mi amigo, de mi mano derecha, ha generado incertidumbre, provocación y sorpresa en muchos militantes”, ha asegurado.

La actual líder de Cs ha admitido que en las últimas semanas se han producido “discrepancias ideológicas” con Bal respecto a su postura sobre “leyes conflictivas” del Gobierno. “Pero ni siquiera esas discrepancias puede llevar al partido a la ruptura. Nuestros votantes no se lo merecen y nuestro país nos necesita. Sólo vamos a ser útiles para España si estamos unidos”, ha señalado.

Arrimadas tiene esperanzas de “llegar a una lista de unidad” que ella podría no liderar, pero sí ha advertido de que presentará su propia lista a la Asamblea nacional que Ciudadanos prevé realizar a principios de enero en el caso de que Edmundo Bal haga lo propio. “Necesitamos un partido unido. No podemos estar en luchas internas pensando en las generales. No podemos permitir que se tire por la borda los cuatro años de trabajo que llevan nuestros compañeros trabajando en los ayuntamientos y en las Comunidades Autónomas. Yo voy a seguir trabajando por esa candidatura de unidad”, ha explicado.