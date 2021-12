Así es el Museo Helga de Alvear, que ha conquistado hasta a 'National Geographic'

Basta con recorrer el casco de Cáceres para darse cuenta del valor patrimonial que tiene. No sorprende que la ciudad, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, sea un atractivo para aquel turista que busca combinar distintas épocas de la historia con la naturaleza, la gastronomía... y la cultura.

Desde el pasado mes de febrero, la ciudad ha añadido un nuevo enclave al tejido cultural extremeño. A los museos Vostell Malpartida y MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo), la capital cacereña ha sumado el Helga de Alvear, que no deja de atraer visitantes.

Detrás de este proyecto está la coleccionista Helga de Alvear. A sus 85 años, esta alemana afincada en España desde hace más de 50 años ha decidido poner a disposición de la gente su extensa colección de más de 3.000 obras de arte contemporáneo, aunque solo hay alrededor de un 5% expuesto entre la colección permanente y las temporales.

“El arte y la cultura son un derecho y una necesidad. Me hace muy feliz poder compartir todas las obras con todo el mundo. Como siempre digo, yo no me las puedo llevar a la tumba, si las regalaba a otros museos es posible que quedaran en el almacén o dispersas, y como son tantas… ¡lo mejor era hacer todo un museo!”, asegura De Alvear.

Por ello, y para que “todo el mundo pueda enamorarse de las obras” como lo hace ella, la galería no cobra entrada ni en las visitas individuales ni en las guiadas.