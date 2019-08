Así queda el mapa autonómico tras el festival de pactos

¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más

El socialista Adrián Barbón se convirtió en el noveno presidente del Principado de Asturias, con el respaldo de los 20 diputados del PSOE y los 2 de Izquierda Unida. A pesar de no contar con el apoyo de Podemos, el secretario general de la FSA-PSOE ha sucedido a Javier Fernández gracias a que el sistema asturiano impide votar en contra de un candidato.

Presidenta:Francina Armengol (PSOE) Gobierno: PSIB-PSOE, Podemos y Més Apoyo: PSIB-PSOE (19 diputados), Podemos (6), Més per Mallorca (4), Més per Menorca (2) y Gent per Formentera (1) Oposición: PP (16), Ciudadanos (5), Vox (3) y El Pi (3)

La líder de los socialistas baleares Francina Armengol ha sido reelegida presidenta con el apoyo de los diputados autonómicos del PSIB, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera, mientras que PP, Ciudadanos y Vox se han opuesto y los regionalistas de El Pi se han abstenido.

Islas Canarias: Ángel Víctor Torres (PSOE)