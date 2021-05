Una relación calculada al milímetro: la historia de amor de Bill y Melinda Gates

“Coincidimos un sábado en el parking de la oficina, él salía de su edificio y yo del mío y empezamos a hablar de algo de la Universidad de Duke [donde Melinda estudió] hasta que en un momento me dijo: ‘Oye, ¿crees que podrás salir conmigo el viernes dentro de dos semanas?’. ‘¡¿Dos semanas?! Eso no me parece muy espontáneo. ¡Nadie sabe qué va a hacer con tanto tiempo de anticipación! ¿Por qué no te doy mi teléfono y me llamas un par de días antes, a ver si puedo salir ese día?’, le respondí. Así que le di mi teléfono”, explicó.