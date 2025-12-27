Un experto en comunicación ve este vídeo de Sánchez por La Moncloa a lo "Isabel Preysler": su análisis no gustará en Génova

Pedro Sánchez, en el 'house tour' por la Moncloa que ha compartido en TikTok.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está sorprendiendo a diestro y siniestro al compartir un tipo de contenido diferente en su perfil oficial de TikTok. En esta ocasión, con un vídeo que ha publicado este viernes, haciendo un house tour, recorrido por una casa, por La Moncloa.

El propio líder del Ejecutivo ha empezado el vídeo, riéndose y, acto seguido, ha asegurado que "hoy os voy a hacer un pequeño house tour por La Moncloa, en plan, Isabel Preysler".

En la escena, el presidente del Gobierno ha ido contando algunas de las anécdotas y curiosidades, en un tono desenfadado, sobre el edificio histórico, como la sala en la que se reunían el Consejo de Ministros de Adolfo Suárez y Felipe González.

"Espero que os haya gustado este pequeño house tour. Dejadme en comentarios y si queréis, me animaré a enseñaros otras partes de este palacio", ha terminado Pedro Sánchez.

El vídeo acumula más de 1,2 millones de visualizaciones en TikTok y Xavier Tomàs, consultor y experto en comunicación política, ha analizado en cinco puntos cómo está dominando el líder del Ejecutivo el lenguaje de la red social.

"Fijaos hasta qué punto domina Pedro Sánchez el lenguaje, formato, ritmo y contenidos de TikTok (aunque vale también para prácticamente cualquier otra red social)", ha iniciado en un tuit, dejando clara su opinión en cinco puntos:

Empieza el vídeo haciendo una broma (con carcajadas de su público incluidas). Crea contenido de valor (un "house tour" inédito por La Moncloa). Uso de lenguaje acorde con el público y el formato: "house tour", "googlear". Pide interacción con sus seguidores... ofreciéndose a hacer más vídeos así, si así se lo pide la audiencia... cual creador de contenidos profesional. Y, por si fuera poco, buena parte de los medios de comunicación "tradicionales" que siguen su actividad política se hacen eco, descargan, amplifican su difusión y hacen referencia a sus vídeos... pensados "solo" para redes sociales. ¿Quién dice que en comunicación política primero va la prensa, y luego, si acaso, se hace algo para redes?

El experto en comunicación política ha asegurado que "puede parecer una broma, una anécdota o algo irrelevante, pero va camino del millón de visualizaciones de media por cada vídeo".

"No hace falta que lo comparemos con la audiencia, público y efecto de los contenidos políticos que aparecen de él a diario en los medios de comunicación, ¿verdad?", ha sentenciado.