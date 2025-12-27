Enseña cuál es la tradición de su abuela en cada Navidad y ahora media España quiere pasar la Nochevieja en su casa

Las cenas navideñas se celebran de forma muy distinta dependiendo de cada familia. En cada casa, deciden libremente qué hacer de comer o cenar para Nochebuena, la comida de Navidad, Nochevieja y la comida de año nuevo.

Muchos se gastan un auténtico dineral por llenar la mesa de marisco y otros productos que, aunque son ya de por sí caros, durante estas fechas suelen incrementar su precio hasta marcar máximos anuales.

Pero lo que ha ocurrido en la casa de la abuela del tuitero Héctor, conocido en la red social de X como @Hgserrano, ha maravillado y dejado con la boca abierta a media España.

Su abuela lleva años siguiendo una tradición en su casa para, nada más y nada menos, que los 120 miembros que componen la familia, entre hijos, nietos y biznietos. No es una tarea fácil dar de comer a tantas personas, pero ella, desde meses antes, no falla a su cita.

"Cada año, mi abuela tiene la tradición de preparar, desde meses antes, más de 400 croquetas para sus 120 hijos, nietos y biznietos", ha contado el protagonista en la primera parte del mensaje.

"Todos los años le decimos que lo deje, que es mucho trabajo… y todos los años vuelve a hacerlo. Ayer no fue para menos. Feliz Navidad", ha explicado, junto a dos imágenes que han abierto el apetito a miles de personas, pese a que son días de estar empachado.

En las imágenes, aparecen dos mesas a rebosar, con decenas y decenas de croquetas caseras. Algo que ha hecho que cientos y cientos de usuarios se hayan autoinvitado para acudir a la cita en Nochevieja.

"Lo mismo te fríe un huevo si te quedas con hambre, como que te llevas 5 tuppers de croquetas como vayas a visitarla" o "dios mío, el paraíso", han sido algunas de las reacciones a la publicación.