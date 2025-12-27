Un ataque masivo ruso sobre Kiev deja 19 heridos y sin calefacción y sin luz a un tercio de la capital de Ucrania

Al menos 19 personas han resultado heridas, once de ellas hospitalizadas, como consecuencia de un ataque aéreo ruso contra la capital de Ucrania, Kiev, ahora mismo escenario de numerosos apagones y cortes generalizados de la calefacción, según ha denunciado su alcalde, Vitali Klitschko.

"Ya hay 19 víctimas en la capital. Once personas han sido hospitalizadas", escribió en el canal de Telegram sobre el ataque, que ha causado daños materiales de consideración en edificios de ocho barrios de la capital.

El ataque ha dejado sin calor a una tercera parte de la ciudad, contando más de 2.600 edificios residenciales, 187 jardines de infancia, 138 escuelas y 22 instituciones sociales de la capital, ha añadido el alcalde sobre el ataque, que comenzó esta pasada madrugada y se ha prolongado durante horas.

El bombardeo, cabe recordar, ha ocurrido a menos de 48 horas de una esperada reunión en Estados Unidos entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, para intentar impulsar de manera definitiva un acuerdo de paz.