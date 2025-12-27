La DGT lo confirma: aparcado el seguro de patinetes al no estar operativo su registro, pero no por mucho tiempo

Si tienes un patinete eléctrico o te lo ha regalado Papá Noel, que sepas que no tienes que preocuparte por el seguro obligatorio en este momento, pero el alivio será momentáneo, porque la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto una fecha cercana para retomar la medida, así que si te cae un patinete para Reyes, tendrás que ser rápido si no quieres que te multen, aunque tengas un margen que hace unos días no existía.

Se llama seguro obligatorio para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y la DGT tenía previsto instaurarlo el próximo 2 de enero, pero se va a retrasar, aunque con matices. La explicación es que mientras no exista el registro formalmente, no puede aplicarse la obligación general de aseguramiento.

La DGT reconoce que el real decreto, que debe dar cobertura legal a dicho registro y que se está tramitando por vía de urgencia, no llegará a tiempo para estar aprobado antes de la fecha prevista.

Cuándo sí será obligatorio el seguro

No obstante, la DGT introduce una excepción relevante que afecta a buena parte de los VMP. Los vehículos de más de 25 kilos de peso y con velocidad máxima superior a los 14 kilómetros por hora sí deberán contar con seguro obligatorio, aunque todavía no exista el registro. En estos casos, el plazo límite es el 26 de enero.

Así, deja fuera, de momento, a buena parte de los patinetes eléctricos de uso habitual, pero no a todos. Algunos modelos más pesados o potentes entran ya en ese supuesto y deberán estar asegurados en cuestión de semanas.

Un parque de hasta un millón de patinetes

A día de hoy no se conoce el plazo que se dará para inscribir los VMP cuando el registro esté operativo. El dato no es menor: se calcula que en España circulan entre 500.000 y un millón de patinetes eléctricos, muchos de ellos adquiridos sin ningún sistema de identificación formal.

Hasta ahora, asegurar un patinete era voluntario. Las principales aseguradoras llevan tiempo ofreciendo pólizas específicas, pero la llegada del seguro obligatorio obligará a revisar productos, capitales mínimos y coberturas exigidas por ley.

Qué pasa si hay un accidente sin seguro

Aunque el seguro obligatorio aún no sea exigible, la Ley 5/2025, que modificó la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, introduce una red de seguridad parcial.

Establece que el Consorcio de Compensación de Seguros actuará como garante en los accidentes con daños personales causados por vehículos sin seguro, incluidos los VMP.

Eso sí, la cobertura no alcanza a los daños materiales, lo que puede dejar al responsable expuesto a reclamaciones económicas importantes si provoca desperfectos en vehículos, mobiliario urbano o propiedades privadas.

La multa que te puede caer cuando sea exigible

Una vez que el seguro obligatorio sea aplicable, circular sin él te puede salir caro. La ley fija multas de 200 a 1.000 euros, con lo que la más leve ya puede superar, en muchos casos, lo que te costó el patinete. Eso sí, de momento no pueden imponerse de forma generalizada porque falta el marco reglamentario.

Si nos atenemos a los datos, es lógico pensar la prisa que tiene la DGT en implementarlo. Según datos de la Fundación Mapfre, en 2024 se registraron 396 siniestros con VMP implicados, un 23% más que en 2023. El balance fue de 240 heridos y 14 fallecidos: trece usuarios de VMP y un motorista que murió en un accidente con uno de estos vehículos.

El seguro obligatorio garantizará indemnizaciones de hasta 6,45 millones de euros por daños personales por siniestro, independientemente del número de víctimas, y 1,3 millones por daños materiales, según la ley.