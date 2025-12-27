Entran en el Alcázar de Segovia de noche y confirman la teoría de Disney: "Es un cuento de hadas congelado en el tiempo, te deja sin palabras"

Las personas al pensar en Segovia la relacionan comúnmente con el cochinillo o el emblemático sistema de acueducto, una de las obras maestras de la ingeniería romana. Sin embargo, muchas personas pasan por alto la relación que hay entre Segovia y Disney.

Santi y Ángela son una pareja de canadienses quienes, por medio de su canal de YouTube, Livin´ La Vida Costa, comparten sus viajes y aventuras alrededor de España. En uno de sus más recientes videos, los esposos visitan Segovia, alucinan con la ciudad por su riqueza cultural y confirman la teoría de Disney.

Datos relevantes sobre Segovia

La pareja extranjera se deslumbra tras conocer Segovia, como muy bien lo admiten al inicio del video, “nos enamoramos completamente de ella”, comenta Ángela. A lo largo del mismo, la pareja comenta varios datos relevantes respecto a la ciudad, tales como los siguientes a continuación:

Segovia tiene una población de 51.000 habitantes

El acueducto romano tiene aproximadamente 2.000 años y fue construido sin mortero.

Segovia es famosa por su cochinillo, un cerdo asado tan tierno que se corta con un plato.

A pesar de su aspecto medieval, la Catedral Santa María Segovia se terminó de construir en el siglo XVI, lo que la convierte en una de las catedrales góticas más recientes de España.

El casco antiguo de Segovia tiene estrictos límites de altura para proteger su horizonte.

El Alcázar de Segovia y su relación con Disney

En la parte final del video, la pareja se refiere al Alcázar de Segovia. Un castillo que ha estado en pie desde hace más 800 años. Se dice que la forma del alcázar se asemeja a la proa de un barco. Además, la edificación ha sido implementado de varias maneras a lo largo del tiempo, tales como fortaleza, palacio real, prisión y academia militar.

“Un castillo de locos”, así reacciona Ángela a la construcción, cabe mencionar que el castillo fue utilizado como fuente de inspiración por parte de Disney. “El escenario elegido para esta presentación, el Alcázar de Segovia, es una fortaleza medieval que data del siglo XII que fue la inspiración para el castillo que aparece en la película animada de Disney de 1937 Blancanieves y los siete enanitos”, expone en la parte del comunicado oficial.