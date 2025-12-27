Aldi, joven que trabaja en Holanda limpiando tiendas: "Son unos 2.300 euros al mes. No es un empleo muy físico, es más bien mantenimiento"

Cada vez son más los jóvenes que deciden dejar su país de origen en busca de nuevas experiencias, mejores oportunidades laborales o un estilo de vida distinto. La combinación de movilidad, curiosidad por conocer otras culturas y la posibilidad de ganar un salario más atractivo en el extranjero está llevando a muchos a aventurarse en destinos europeos como Holanda, donde pueden vivir de manera independiente y ahorrar.

Este es el caso de Aldi, una joven que emigró a Europa al cumplir los 20 años tras una “crisis existencial” y que a día de hoy lleva cinco meses trabajando en Holanda limpiando tiendas. Un empleo que le ha permitido adaptarse a su nueva vida, organizar su tiempo según sus necesidades y disfrutar de la independencia que buscaba al mudarse al extranjero, a la vez que le brinda la oportunidad de conocer una nueva cultura.

“El salario me da para vivir bien, ahorrar y darme mis gustos”, cuenta Aldi en un vídeo reciente que ha publicado en su cuenta de TikTok. En su relato explica que su contrato es de tipo “0 horas”, es decir, que sus días laborales varían, pero que de media trabaja unas 40 horas semanales, lo que le permite organizar su rutina con cierta libertad y compaginar el trabajo con su vida personal mientras se adapta a su nueva experiencia en los Países Bajos.

Lo que realmente cobra

Aldi asegura que los días libres los elige ella misma y que una de las grandes ventajas que ofrece este tipo de empleos es que “me pagan un 50% más los findes, además que me dan la comida y hotel cuando tengo que limpiar en otras ciudades”. Esta flexibilidad le permite aprovechar los viajes de trabajo para visitar y conocer lugares nuevos, descubriendo ciudades y experiencias que de otra manera no habría tenido la oportunidad de explorar.

“Si te estás preguntando si es muy físico el trabajo, te digo que no, más que nada lo que hay que hacer es el mantenimiento”, asegura para desmentir la creencia popular de que los encargados de la limpieza en establecimientos se suelen dejar la espalda durante sus horas de trabajo. En cuanto a salario se refiere, Aldi desvela que cobra 14,75 euros la hora, una cuantía que le permite vivir cómodamente, ahorrar y darse unos caprichos.

“Sacando los impuestos, me quedan en mano aproximadamente unos 2.300 euros por mes, obvio que depende del mes y de tantos findes trabaje, pero puedo ganar hasta 2.800 euros”, cuenta orgullosa. El testimonio de Aldi aporta un vistazo directo a cómo se combinan salario, turnos y condiciones prácticas para que un empleo que, sobre el papel, podría parecer precario termine resultando viable y hasta deseable para quien busca ahorrar y vivir en el extranjero.