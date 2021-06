No le dejan quitarse un DIU y otras revelaciones de Britney sobre su tutela

Britney Spears está más cerca de ser libre. Después de 13 años de control por parte de su padre , la cantante de ...Baby one more time ha declarado ante el juez solicitando su libertad este miércoles.

“Quiero mi vida de nuevo”, señaló al inicio de su intervención telefónica en el juzgado de Los Ángeles. Su última intervención en un juicio fue en 2019 y nadie esperaba que lo hiciese de nuevo. Ella, lo ha achacado a la indefensión que sintió entonces. “No había vuelto a intervenir porque en la audiencia anterior no me sentí escuchada”, sentenció.

“Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente”

“No soy feliz, no duermo y lloro todos los días”

“Ojalá pudiera quedarme contigo en el teléfono para siempre, porque cuando cuelgo el teléfono contigo, de repente todo lo que escucho son ’no”, le dijo al juez. “De repente, me siento en una banda, me siento intimidada y me siento excluida y sola”, señaló.

“Tengo miedo de la gente. No confío en la gente por lo que he pasado”, explicó.

“Estaba como borracha, no podía tener una conversación”

El desequilibrio que le provocó fue tal que, tal y como contó, no podía mantener una conversación. “Estaba como borracha. Ni siquiera podía tener una charla con mi mamá o mi papá sobre nada. Me tenían con seis enfermeras diferentes”, explicó.

“Tengo un DIU que no me deja tener un bebé”

“Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque”, denunció.