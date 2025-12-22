El Gobierno pacta con Bildu prorrogar el escudo social durante 2026

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con el grupo EH Bildu para mantener las medidas del escudo social durante todo 2026, entre las que se incluyen el bono social eléctrico o la prohibición de desahucios a colectivos vulnerables.

Según informa este lunes EH Bildu, con este acuerdo se prorroga un año más la prohibición de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional y de los cortes de suministros básicos, así como el mantenimiento del bono social eléctrico.

Estas medidas, que iban a decaer el próximo 31 de diciembre, serán incluidas en un decreto que aprobará próximamente el Consejo de Ministros.

EH Bildu ha puesto en valor el acuerdo conseguido, "tras las intensas negociaciones de las últimas semanas", ya que permitirá "seguir aportando una protección aún muy necesaria en el difícil contexto económico y social por el que atraviesan miles de personas".