El día que fuimos con Elma Saiz a jugar con cachorros de la ONCE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz será la nueva portavoz del Ejecutivo en sustitución de Pilar Alegría, quien abandonó la pasada semana esta responsabilidad para concurrir como candidata del PSOE en las elecciones autonómicas de Aragón, que se celebrarán el próximo 8 de febrero.

De este modo, Elma Saiz se convertirá en la quinta portavoz que ha tenido Pedro Sánchez desde que alcanzó el poder en 2018, después de Isabel Celaá (junio 2018 - enero 2020), María Jesús Montero (enero 2020 - julio 2021), Isabel Rodríguez (julio 2021 - noviembre 2023) y Pilar Alegría (noviembre 2023 - diciembre 2025).

Sobre ella, Sánchez ha dicho que es "una gran ministra" que ha llevado a España a rozar los 22 millones de cotizantes. "Ahora asume una nueva responsabilidad, ser voz del Ejecutivo en esta segunda mitad de la legislatura", ha añadido.

Elma Saiz fue una de las protagonistas de la sección "Prohibido hablar de política" que dirige David Andújar en El HuffPost. Conocedor de la pasión de la ministra por los perros, el influencer no perdió la oportunidad de llevarla a la sede de la Fundación ONCE Perros Guía, en Boadilla del Monte (Madrid), donde cada año se crían y adiestran decenas de ellos con un gran objetivo: ayudar a una persona ciega o con una discapacidad visual grave en sus desplazamientos, mejorando su autonomía y movilidad.

Junto a dos cachorritos de apenas unas semanas de vida, Elma nos contó que estudió Derecho influenciada por la serie "Luz de Luna" y por una vecina suya que era abogada. Después, llegaría el sindicalismo y sus primeros pasos en la política. "Fui la primera mujer que llegó a ser delegada del gobierno en Navarra y también la persona más joven en alcanzar ese puesto. Por entonces, tenía 30 años", contaba orgullosa.

El noviembre de 2023, casi por sorpresa, recibió la llamada de Pedro Sánchez para convertirse en ministra de su nuevo gobierno. El teléfono sonó mientras ella disfrutaba de un concierto de Raphael en Pamplona. "Estaba disfrutando del show junto a parte de mi familia, cuando me di cuenta de que me estaba llamando el presidente. Tuve que salir corriendo como pude del recinto para poder atenderle. Después, regresé y miré a mis padres que estaban unas filas más abajo. Ellos se imaginaron lo que acababa de pasar y se les cayó una lagrimita. Esa sí que fue 'mi gran noche'", dijo entre bromas.

Saiz no tiene pelos en la lengua y, durante la entrevista, no dudó en contar cómo fue su primer beso a los 15 años o las experiencias que ha vivido junto a su marido motero. Además, reconoce ser fan del running y tampoco tuvo reparos en hablar del confuso momento en el que Belén Esteban la 'rebautizó' como Emma. "Estoy acostumbrada a que se equivoquen con mi nombre", dijo resignada.