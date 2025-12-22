78477, primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Aisha Solange y Gorka Calderón, cantan un cuarto premio, el 78.477, que ha sido agraciado con un cuarto premio en el Sorteo de la Lotería de Navidad y dotado con 200.000 euros a la serie.

Más vale cuarto en mano que Gordo volando, podría ser el feliz dicho transformado para quienes poseen el número 78477, que ha sido agraciado con el primer cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025.

Este galardón ha salido a las 9.53 horas, apenas una hora después de comenzar el sorteo, convirtiéndose en una de las alegrías más tempraneras de la jornada. El premio está dotado con 200.000 euros a la serie, lo que supone 20.000 euros para cada décimo. Una cifra que, aunque lejos del Gordo, supone un alivio económico inmediato para miles de familias.

Dónde ha tocado el primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Este primer cuarto premio de la Lotería de Navidad ha sido muy repartido, ya que se ha vendido en ciudades como Cazorla (Jaén), Getafe, Badalona, San Lorenzo del Escorial, Madrid capital, Burgos, Olot, Toledo, Valencia (Alaquás y Mislata), y Leioa (Vizcaya).

Según los primeros datos de Loterías, en la localidad andaluza es donde más popular ha sido este 78477, porque allí se han vendido 120 series. La gerente de la Administración única del pueblo ha indicado que parte de los billetes se han llevado a la localidad granadina de Almuñécar.

En detalle, los afortunados ha ido a encontrar la suerte en la administración de Francesc Layret, 4, de Badalona; en la de la calle Trinas, 14 de Burgos; en la de Sant Refel de Olot, en el número 16; y en la de doctor Muñoz 1, de Cazorla; además, se han vendido billetes en la calle Madrid, número 74, en Getafe; en Narváez, 13, en la capital de España; en el Centro Comercial Soportalez Zaburdón L-7 Las Pozas, número 181 y en la Calle del rey, 22, ambas en San Lorenzo de El Escorial; en la administración de la calle Juan Bravo, 1, de Segovia; en Comercio, 27, de Toledo; en la Avenida Blasco Ibáñez, 59, de Alaquás; en Poeta Miguel Hernández, 9, de Mislata; y en el Centro Comercial Artea, en el Barrio Peruri, 33-L-B-74-B, en Leioa.

Cuánto dinero ganas con el cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

A diferencia del Gordo, el segundo y el tercer premio, los cuartos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad cuentan con una ventaja fiscal imbatible que los hace especialmente rentables: están totalmente exentos de tributación.

La normativa actual de la Agencia Tributaria establece que solo deben tributar aquellos premios cuyo importe supere los 40.000 euros, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Dado que el cuarto premio otorga 20.000 euros al décimo, el ganador recibe la cantidad íntegra en su cuenta bancaria, sin retenciones ni sorpresas desagradables a la hora de cobrar.

¿Cómo saber cuánto dinero ganas por cada euro jugado del cuarto premio? En este caso las cuentas son fáciles. Cada euro jugado se multiplica por 1.000 y llega limpio al bolsillo del afortunado. Si, por ejemplo, juegas una participación de 5 euros del cuarto premio te llevas directamente 5.000 euros, sin tener que pagar nada a Hacienda.

Aproximaciones, centenas y terminaciones del cuarto premio

Aunque los cuartos premios no generan aproximaciones (premios a los números inmediatamente anterior y posterior) como ocurre con los tres primeros premios, el número 40873 sí arrastra premios menores por coincidencia de cifras que no debes pasar por alto al revisar tu boleto:

Centenas: Todos los décimos que comiencen por las tres primeras cifras del premiado (784--) obtienen un premio de 100 euros al décimo (1.000 euros a la serie). Es la llamada "pedrea de consolación" de la centena.

Terminaciones: Según la normativa del sorteo para los premios mayores, los décimos que coincidan con las tres últimas cifras del premiado (--477) obtienen también 100 euros al décimo.

Este año la puesta a la venta de décimos asciende a 3.860 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios, es decir, que el sorteo de Navidad repartirá este año un total de 2.702 millones de euros en premios.

Instrucciones para cobrar el cuarto premio de la Lotería de Navidad y qué hacer con los décimos compartidos

Al tratarse de un premio de 20.000 euros, la gestión del cobro requiere seguir un protocolo específico, ya que supera el límite de pago en efectivo de las administraciones de lotería (fijado actualmente en 2.000 euros). Por tanto, el procedimiento es el siguiente:

En palabras sencillas, el cobro del cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025 debe tramitarse obligatoriamente en una oficina de una entidad concertada, habitualmente BBVA o CaixaBank. No intentes cobrarlo en una administración de lotería, ya que no disponen de efectivo para estas cantidades.

El dinero estará disponible a partir de la tarde del día del sorteo (si el sistema informático y el banco están operativos) o, con total seguridad, desde el siguiente día hábil. Recuerda que el derecho al cobro caduca a los tres meses: tienes hasta el 22 de marzo de 2026.

Si el décimo premiado lo compartes con amigos o familiares, lo importante es que no lo cobre una sola persona sin identificar a los demás. Hacienda podría considerar el reparto posterior como una donación, sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Lo correcto es que todos los titulares acudan al banco para identificarse, o que designen a un apoderado legal.

Si jugaste a través de la web o app oficial de Loterías y Apuestas del Estado, el proceso es más sencillo: el ingreso se realizará mediante transferencia automática a tu cuenta bancaria verificada una vez confirmes tus datos personales.