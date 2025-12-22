Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El mensaje de Rita Maestre en pleno sorteo de la Lotería de Navidad que es para reflexionar y mucho
"Parece que no hemos aprendido nada".

Rita Maestre
Rita Maestre, en su mensaje sobre el Gordo de Navidad.RITA MAESTRE

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, ha lanzado una reflexión durante el sorteo de la Lotería de Navidad.

Con un décimo en la mano, Maestre subraya que "en 1990, un décimo premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad eran 30 millones de pesetas, unos 180.000 euros de ahora que después de impuestos podían permitirle a una familia con dos hijos comprarse un piso de tres habitaciones en zonas como Pacífico,  Acacias, Delicias o Bravo Murillo, ahorrar algo de dinero y por qué no irse unos días de vacaciones". 

"Hoy, un décimo premiado de la Lotería de Navidad le permite a esa misma familia, como mucho, pagar la entrada de un piso e hipotecarse de por vida en una de esas zonas. Este es un ejemplo más de cómo en los últimos 40 en España la vivienda ha pasado de ser un bien de primera necesidad al que podían acceder la mayoría de las familias a un producto financiero con el que se especula y con el que alguna gente hace mucho dinero", reflexiona.

Según maestre, "desde 1990, varias crisis nos han demostrado que este es un camino equivocado, pero parece que no hemos aprendido nada": "Y lo que es peor: con la inacción de Ayuso, de Almeida y de la ministra de vivienda nos encaminamos a un escenario aún peor que todos los anteriores, donde ni siquiera un golpe de suerte le permitiría a muchas familias con salarios y trabajos estables tener un lugar digno en el que vivir".

En este sentido, el economista Gonzalo Bernardos ha dado algunos datos bastante demoledores: "Entre el 1 de enero de 1981 y el 30 de noviembre de 2025, el importe del primer premio ha aumentado un 118,3%, mientras que el coste de la vida lo ha hecho en un 507,6%".

