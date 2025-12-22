Confirmado por Loterías y Apuestas del Estado: cómo y cuándo cobrar décimos premiados de la Lotería de Navidad.

Una vez que los niños de San Ildefonso han dejado de cantar, llega el momento de la verdad. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha confirmado el protocolo oficial para el cobro de premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025.

Dependiendo de la cantidad ganada, el lugar al que debes acudir cambia radicalmente. Primero deberías comprobar tu décimo de la Lotería de Navidad 2025 para determinar cómo de afortunado eres. A continuación, aquí tienes la hoja de ruta para que el dinero llegue seguro a tu bolsillo, evitando errores con Hacienda.

Cómo y dónde cobrar un premio de un décimo de la Lotería de Navidad



Si tienes un décimo premiado en el sorteo de la Lotería de Navidad, puedes cobrarlo en efectivo, por Bizum o a través de una entidad bancaria. Sin embargo, todo depende del importe del premio, ya que existe un límite fijado en los 2.000 euros.

Cobrar un premio inferior a 2.000 euros (pedreas, terminaciones, reintegros):

Dónde: Puedes cobrarlos en cualquiera de los 10.902 puntos de venta de la red comercial de Loterías repartidas por España.

Cómo: Se pueden cobrar en metálico o a través del sistema Bizum, una opción cada vez más popular que permite recibir el dinero al instante en tu móvil.

Cobrar un premio superior a 2.000 euros (El Gordo, segundo, tercero, cuartos y quintos premios):

Dónde: Es obligatorio acudir a una entidad financiera autorizada. Según la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), las entidades concertadas son BBVA y CaixaBank.

Cómo: El pago se realiza mediante cheque bancario o transferencia a una cuenta a nombre del ganador.

Eso sí, ten en cuenta que los bancos no pueden cobrar comisiones por realizar este pago ni obligar al ganador a abrir una cuenta nueva o contratar productos financieros como contrapartida.

Y si he comprado el décimo online, ¿cómo lo puedo cobrar?

En el caso de que haber adquirido el décimo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, los premios mayores se abonarán por transferencia a la cuenta bancaria comunicada por el ganador en su cuenta de juego tras el sorteo.

Los premios menores se pagarán directamente en la cuenta de juego que haya comunicado el ganador del premio, siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido notificada.

Cómo cobrar el premio de la Lotería de Navidad con Bizum

Para agilizar el cobro de premios menores (hasta 2.000 euros), Loterías y Apuestas del Estado permite el uso de Bizum. Es una alternativa rápida, segura y evita tener que manejar efectivo en la administración.

Para ello necesitas tener instalada la aplicación de tu banco en el móvil y tener activado el servicio de Bizum. La mayoría de bancos españoles (CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja, Cajamar, Abanca, Bankinter) son compatibles con esta operativa.

Pasos para cobrar tu décimo de Lotería de Navidad con Bizum

Abre la App de tu banco: Accede a la sección de Bizum.

Genera el código QR: Busca la opción que suele llamarse "Cobrar premio", "Pago en comercio" o "Código QR Bizum". Esto generará un código QR dinámico en tu pantalla (que caduca en unos minutos por seguridad).

Enséñalo al lotero: Muestra la pantalla de tu móvil al vendedor de la administración.

Escaneo y confirmación: El lotero escaneará tu código QR.

Cobro inmediato: Tras confirmar la operación, el dinero del premio se ingresará al instante en tu cuenta bancaria asociada, sin comisiones. Recibirás una notificación de confirmación en el momento.

¿Cuándo se puede cobrar? Fechas y caducidad

Se pueden cobrar los premios desde la tarde del mismo día del sorteo, el 22 de diciembre de 2025, a partir de las 18:00 horas. Esto es posible una vez que han finalizado las verificaciones de los números y los procesos informáticos oficiales, aunque hay años en los que se tarda un poco más y otros un poco menos en ese protocolo de verificación.

¡Cuidado con despistarse! El plazo de cobro es de tres meses. El derecho a reclamar el premio caduca el 22 de marzo de 2026. Si no se cobra antes, el dinero se lo queda Hacienda.

¿Cuánto se lleva Hacienda en 2025?

La Agencia Tributaria siempre 'juega' en este sorteo, pero solo con los premios grandes. La normativa mantiene el mínimo exento en 40.000 euros.

Premios exentos: Si has ganado la pedrea, un cuarto premio (20.000 euros) o un quinto premio (6.000 euros), cobrarás el importe íntegro

Premios sujetos a gravamen: Si el premio supera los 40.000 euros, se aplica una retención del 20% sobre la cantidad que exceda dicha cifra.

Ejemplo del Gordo: De los 400.000 euros, tributan 360.000 euros. Hacienda se queda 72.000 euros y tú recibes 328.000 euros netos.

El error a la hora de cobrar décimos compartidos

Existe un error muy común que puede salir carísimo: que una sola persona cobre el premio íntegro en su cuenta y luego reparta el dinero a sus familiares o amigos mediante transferencias.

Para Hacienda, esa transferencia posterior no es un reparto de premio, sino una donación, lo que obligaría a pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones tal y como recoge la Ley 29/1987, publicada en el BOE el 19 de diciembre de 1987

La forma correcta de hacerlo es sencilla. Si el décimo es compartido, todos los titulares deben acudir al banco en el momento del cobro para ser identificados con su DNI. De esta forma, el banco ingresará a cada uno su parte proporcional y tributarán correctamente (la exención de 40.000 € se prorratea entre todos), evitando una doble imposición fiscal. Si el grupo es muy numeroso, se puede designar a un apoderado legal mediante notario.