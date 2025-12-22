Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Jordi Cruz alza la voz y da una respuesta sonadísima a ciertos comentarios tras conocerse que Eduardo Casanova tiene VIH
Virales
Virales

Jordi Cruz alza la voz y da una respuesta sonadísima a ciertos comentarios tras conocerse que Eduardo Casanova tiene VIH

Ha dicho basta.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Eduardo Casanova
El actor Eduardo Casanova.GETTY

El presentador Jordi Cruz, conocido por toda una generación por ser el presentador del recordado programa Art Attack, ha lanzado un potente y difundido mensaje tras conocerse que el actor Eduardo Casanova sufre VIH.

"Año 2025. Una persona hace público que tiene VIH y seguimos leyendo auténticas burradas repletas de desinformación, odio, estigmatización y 0 unidades de empatía o humanidad. Qué asco de sociedad se está quedando", ha lamentado Cruz, que responde a algunos de los comentarios que ha provocado la noticia.

De hecho, a ese mismo mensaje ha respondido un usuario que dice: "Pero también es legítimo apuntar a su estilo de vida como culpable, puede servir para que otros prevengan". "¿Cuál es ese estilo de vida?", ha querido saber Jordi Cruz.

"Lo sabes perfectamente Jordi. ¿O quieres que te ponga unas fotos? Llevamos DÉCADAS con programas de concienciación sobre prácticas sexuales seguras y prevención. Pero hay cierto sector al que le encanta la promiscuidad y las relaciones sin protección", ha respondido otro.

Jordi Cruz no se ha quedado callado y también ha respondido a eso: "Ósea que por unas fotos ya decides como es el estilo de vida de una persona.... Y ese 'cierto sector', ¿cuál es?".

Casanova anunció en su cuenta de Instagram que sufre VIH en un mensaje acompañado de un vídeo adelanto de un documental sobre su vida que dirige el periodista Jordi Évole.

"Hoy rompo este silencio"

"Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero, cuando yo puedo, lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme", ha afirmado Casanova en la publicación.

El cineasta recalca que lo anuncia con "dignidad", un aspecto que debería ser "la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario". "Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo", ha indicado.

El documental, según afirma, se estrenará en cines "pronto" en 2026 y añade que "ya habrá tiempo para explicar más cosas". "Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", ha aseverado.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 