Jordi Cruz alza la voz y da una respuesta sonadísima a ciertos comentarios tras conocerse que Eduardo Casanova tiene VIH

El presentador Jordi Cruz, conocido por toda una generación por ser el presentador del recordado programa Art Attack, ha lanzado un potente y difundido mensaje tras conocerse que el actor Eduardo Casanova sufre VIH.

"Año 2025. Una persona hace público que tiene VIH y seguimos leyendo auténticas burradas repletas de desinformación, odio, estigmatización y 0 unidades de empatía o humanidad. Qué asco de sociedad se está quedando", ha lamentado Cruz, que responde a algunos de los comentarios que ha provocado la noticia.

De hecho, a ese mismo mensaje ha respondido un usuario que dice: "Pero también es legítimo apuntar a su estilo de vida como culpable, puede servir para que otros prevengan". "¿Cuál es ese estilo de vida?", ha querido saber Jordi Cruz.

"Lo sabes perfectamente Jordi. ¿O quieres que te ponga unas fotos? Llevamos DÉCADAS con programas de concienciación sobre prácticas sexuales seguras y prevención. Pero hay cierto sector al que le encanta la promiscuidad y las relaciones sin protección", ha respondido otro.

Jordi Cruz no se ha quedado callado y también ha respondido a eso: "Ósea que por unas fotos ya decides como es el estilo de vida de una persona.... Y ese 'cierto sector', ¿cuál es?".

Casanova anunció en su cuenta de Instagram que sufre VIH en un mensaje acompañado de un vídeo adelanto de un documental sobre su vida que dirige el periodista Jordi Évole.

"Hoy rompo este silencio"

"Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero, cuando yo puedo, lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme", ha afirmado Casanova en la publicación.

El cineasta recalca que lo anuncia con "dignidad", un aspecto que debería ser "la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario". "Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo", ha indicado.

El documental, según afirma, se estrenará en cines "pronto" en 2026 y añade que "ya habrá tiempo para explicar más cosas". "Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", ha aseverado.