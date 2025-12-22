El lema que hay escrito en el patio de este colegio de Mérida es para copiarlo y repetirlo por toda España

Las elecciones de Extremadura celebradas este domingo han dejado como ganador al PP de María Guardiola aunque, especialmente, el mayor vencedor ha sido Vox, su candidato, Óscar Fernández, y su líder nacional, Santiago Abascal. El perdedor ha sido el PSOE de Miguel Ángel Gallardo, que ha caído 10 escaños quedándose únicamente en 18.

Sin embargo, también se han difundido anécdotas, historias y curiosidades de la región o de los colegios, tal y como por ejemplo ha mostrado en su cuenta de X (la red social conocida por todo el mundo como Twitter) el periodista de elDiario.es Íñigo Aduriz.

"Colegio Federico García Lorca de Mérida", ha escrito el comunicador, junto a una emoticono de un corazón y una foto del centro. En ella se puede ver el mensaje que hay escrito justo encima de la puerta que da a un patio y que refleja perfectamente lo que tiene que ser la educación.

"En el patio jugamos todos, no dejamos a nadie solo", se puede leer en letras grandes y llamativas, mandando así un mensaje de inclusión, integración y contra el bullying y acoso infantil.

La victoria agridulce de Guardiola

El resultado cosechado este domingo en las elecciones a Extremadura dio como ganador al PP de María Guardiola, que consiguió un escaño más hasta los 29, pero que se quedó sin poder lograr la mayoría absoluta que buscaba. Vox, por su parte, obtuvo un resultado histórico con 11 escaños.

Guardiola es verdad que consiguió ser la primera fuerza política (en 2023 obtuvo siete mil votos menos que Fernández Vara) y mejorar por la mínima su resultado (pasando de 28 escaños a 29), pero no pudo lograr un mayor rédito de la debacle socialista.

En el PP extremeño aspiraban a lograr la mayoría absoluta o quedarse muy cerca para facilitar el entendimiento con Abascal, pero el que sacó tajada del desastre del PSOE fue Vox y ahora tendrán que volver a lidiar con la formación ultraderechista.