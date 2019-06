Cómo la televisión construyó el caso Alcàsser

¿Ganaba dinero por sus intervenciones televisivas? Pues no siempre, la verdad. Eran tan poca cosa todos los de aquella familia, tan fáciles de engañar, tan perfectamente manipulables...

¿Nos planteamos alguna vez qué coño estábamos haciendo con él en particular y con todo en general? Nunca.

Podríamos parar aquí esta crónica porque está todo resumido en esa secuencia. Las cloacas de la tele, lo arrolladora que puede ser, lo fundamental que es usarla bien (los que la hacen y los que la vemos), lo que nos influye sin que lo notemos…

El tema Alcàsser me perseguirá siempre. No estoy orgullosa de lo que hice durante aquel tiempo televisivo: he escrito y hablado sobre el tema para expiar la culpa. Ayer por la tarde vi de un tirón este intenso trabajo de Ramón Campos, Elías Leon y el equipo de Bambú. Cuando Campos me llamó para participar en la serie acepté porque sabía que haría buena televisión con aquel material. No creía que pudiera contar nada nuevo, la verdad, pero sabía que construiría un buen True Crime. Aquí, las cuatro certezas/preguntas que tuve ayer, tras volverme a meter en aquel barro, en aquella mierda televisiva:

¿Volvimos loco a Fernando García?

“Yo me siento muy halagado por la repercusión que está teniendo el caso”, dice Fernando García, el padre de Miriam, en una de las intervenciones televisivas durante la desaparición de las niñas. La frase es el infierno. ¿Halagado? Dios mío…

¿Se habría convertido Fernando en lo que se convirtió de no haber sido por Nieves Herrero y el morrocotudo aparataje televisivo? ¿Se habría desquiciado tanto? ¿Habría acabado manipulando pruebas y creando pistas si Pepe Navarro no le hubiera dado voz cada noche en Tele 5? ¿Habría tenido esos baños de masas? ¿Se habría sentido lo suficientemente poderoso como para ir a Londres a buscar apoyo mediático? Sin la tele, ¿habría podido tener un vida un poco más sosegada dentro del dolor? ¿Su mujer podría haber vivido más tiempo?