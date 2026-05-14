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Reserva el viaje, llega al aeropuerto y le impiden embarcar: una británica pierde 1.000 euros y su 50 cumpleaños en Benidorm por una sobre los pasaportes que muchos turistas desconocen
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Reserva el viaje, llega al aeropuerto y le impiden embarcar: una británica pierde 1.000 euros y su 50 cumpleaños en Benidorm por una sobre los pasaportes que muchos turistas desconocen

La mujer tenía el documento aparentemente en vigor, pero había sido expedido hacía más de diez años y ya no cumplía las normas posteriores al Brexit para viajar a España.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una mujer del Ecuador residente en Madrid con su pasaporte
Una mujer del Ecuador residente en Madrid con su pasaporte.Getty Images

Lo que iba a ser un viaje soñado para celebrar sus 50 años acabó convirtiéndose en una pesadilla en pleno aeropuerto.

Ali Burridge, una británica de Suffolk, perdió cerca de 1.000 euros y se quedó sin poder viajar a Benidorm con 15 amigas después de descubrir demasiado tarde una norma sobre los pasaportes que sigue pillando por sorpresa a miles de turistas británicos.

Según recoge The Mirror, la mujer tenía previsto pasar el puente de mayo en la costa española en una especie de "despedida de soltera a los 50", organizada durante meses junto a su grupo de amigas.

Pero todo se vino abajo cuando llegó al aeropuerto londinense de Stansted.

El pasaporte parecía válido… pero había un problema

Ali había hecho el check-in online semanas antes y no había recibido ningún aviso. Su pasaporte, además, todavía mostraba una fecha de caducidad aparentemente válida.

Sin embargo, el problema estaba en otro detalle.

El documento había sido emitido más de diez años antes de la fecha del viaje, algo que incumple las normas de entrada a la Unión Europea para ciudadanos británicos tras el Brexit.

"Fue horrible cuando me dieron la noticia. Sigo en shock", explicó al citado medio.

La mujer asegura que no tenía "ni idea" de que existiera esa norma y pensaba que su pasaporte seguía siendo perfectamente válido para viajar a España.

La regla que muchos turistas desconocen

Antes del Brexit, Reino Unido permitía trasladar hasta nueve meses sobrantes del pasaporte antiguo al nuevo al renovarlo.

Eso provocó que muchos documentos británicos tengan una fecha de caducidad que supera en realidad los diez años desde su expedición.

Y ahí está la clave.

Actualmente, para entrar en países de la Unión Europea, el pasaporte británico debe cumplir dos condiciones:

Haber sido expedido hace menos de diez años el día de entrada al país.

Tener además al menos tres meses de validez antes de caducar.

Muchos viajeros miran únicamente la fecha final de caducidad y desconocen la importancia de la fecha de expedición.

"Me costó dinero y recuerdos"

Ali había pagado unos 900 libras entre vuelos y alojamiento para la escapada en Benidorm. Sus amigas sí pudieron viajar y terminaron celebrando el cumpleaños sin ella mientras la llamaban por FaceTime desde España.

"Llevaba esperando esto desde mis 40 años", lamentó.

La mujer intentó incluso conseguir un pasaporte urgente desplazándose hasta Peterborough, pero no logró obtenerlo a tiempo para el vuelo.

Al final terminó celebrando su 50 cumpleaños en casa mientras sus amigas disfrutaban del viaje en Benidorm.

Un problema que sigue afectando a británicos

El caso no es aislado.

Los medios británicos llevan meses alertando de turistas que se quedan en tierra por no conocer las nuevas normas posteriores al Brexit, especialmente para viajar a destinos muy populares entre británicos como España, Portugal, Francia o Grecia.

Ali asegura que decidió contar su historia precisamente para evitar que otros pasen por lo mismo. "Todavía conozco a mucha gente que viaja con el pasaporte antiguo y quiero concienciar para que esto no le pase a otros", explicó.

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Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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