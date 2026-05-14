Reserva el viaje, llega al aeropuerto y le impiden embarcar: una británica pierde 1.000 euros y su 50 cumpleaños en Benidorm por una sobre los pasaportes que muchos turistas desconocen

Una mujer del Ecuador residente en Madrid con su pasaporte.

Lo que iba a ser un viaje soñado para celebrar sus 50 años acabó convirtiéndose en una pesadilla en pleno aeropuerto.

Ali Burridge, una británica de Suffolk, perdió cerca de 1.000 euros y se quedó sin poder viajar a Benidorm con 15 amigas después de descubrir demasiado tarde una norma sobre los pasaportes que sigue pillando por sorpresa a miles de turistas británicos.

Según recoge The Mirror, la mujer tenía previsto pasar el puente de mayo en la costa española en una especie de "despedida de soltera a los 50", organizada durante meses junto a su grupo de amigas.

Pero todo se vino abajo cuando llegó al aeropuerto londinense de Stansted.

El pasaporte parecía válido… pero había un problema

Ali había hecho el check-in online semanas antes y no había recibido ningún aviso. Su pasaporte, además, todavía mostraba una fecha de caducidad aparentemente válida.

Sin embargo, el problema estaba en otro detalle.

El documento había sido emitido más de diez años antes de la fecha del viaje, algo que incumple las normas de entrada a la Unión Europea para ciudadanos británicos tras el Brexit.

"Fue horrible cuando me dieron la noticia. Sigo en shock", explicó al citado medio.

La mujer asegura que no tenía "ni idea" de que existiera esa norma y pensaba que su pasaporte seguía siendo perfectamente válido para viajar a España.

La regla que muchos turistas desconocen

Antes del Brexit, Reino Unido permitía trasladar hasta nueve meses sobrantes del pasaporte antiguo al nuevo al renovarlo.

Eso provocó que muchos documentos británicos tengan una fecha de caducidad que supera en realidad los diez años desde su expedición.

Y ahí está la clave.

Actualmente, para entrar en países de la Unión Europea, el pasaporte británico debe cumplir dos condiciones:

Haber sido expedido hace menos de diez años el día de entrada al país.

Tener además al menos tres meses de validez antes de caducar.

Muchos viajeros miran únicamente la fecha final de caducidad y desconocen la importancia de la fecha de expedición.

"Me costó dinero y recuerdos"

Ali había pagado unos 900 libras entre vuelos y alojamiento para la escapada en Benidorm. Sus amigas sí pudieron viajar y terminaron celebrando el cumpleaños sin ella mientras la llamaban por FaceTime desde España.

"Llevaba esperando esto desde mis 40 años", lamentó.

La mujer intentó incluso conseguir un pasaporte urgente desplazándose hasta Peterborough, pero no logró obtenerlo a tiempo para el vuelo.

Al final terminó celebrando su 50 cumpleaños en casa mientras sus amigas disfrutaban del viaje en Benidorm.

Un problema que sigue afectando a británicos

El caso no es aislado.

Los medios británicos llevan meses alertando de turistas que se quedan en tierra por no conocer las nuevas normas posteriores al Brexit, especialmente para viajar a destinos muy populares entre británicos como España, Portugal, Francia o Grecia.

Ali asegura que decidió contar su historia precisamente para evitar que otros pasen por lo mismo. "Todavía conozco a mucha gente que viaja con el pasaporte antiguo y quiero concienciar para que esto no le pase a otros", explicó.

“Podría pasarle fácilmente a cualquiera que no viaje con frecuencia”.