Cómo volver de las vacaciones con una filosofía 'slow-life'

Septiembre está a la vuelta de la esquina y con él la rutina y las promesas de empezar el curso con buen pie, pero también el estrés que supone dejar atrás las tan deseadas vacaciones.

Si el regreso a la vida normal se te hace cuesta arriba hay unas cuentas cosas que puedes dejar de hacer o, al menos, intentarlo. Puede que no hayas escuchado hablar de la filosofía slow-life y, si es así, quizás es buen momento para aplicarlo. Se resume básicamente en tomarse las cosas con calma, reconectar con nosotros mismos y apostar por un consumo responsable. Que las vacaciones —o que estores los días como si no se hubiesen acabado— se hayan acabado no quiere decir que sea necesario competir por hacer más cosas de las que caben en el día a día o apuntarse a todos los planes.

Apunta estos consejos para que empezar septiembre con una filosofía slow-life.

Organiza tu armario y dale una segunda vida a tu ropa

Este puede ser un buen momento para hacer un cambio de armario e incluso para hacer limpieza. Dedica unas horas a organizar tu ropa, zapatos y complementos, y te darás cuenta de que tienes un sinfín de prendas que ya no te pones. Ni se te ocurra tirarlas a la basura, dónalas a alguna organización que pueda darles una segunda vida.

Haz la compra en el mercado y reduce tu consumo de plástico