Pedro Sánchez exige incluir a Líbano en el alto el fuego y ataca a Netanyahu por "su intolerable desprecio por la vida y el derecho internacional"

Pedro Sánchez reclama que el alto el fuego entre EEUU, Israel e Irán incluya también a Líbano. El presidente del Gobierno español lo ha exigido en un muy duro mensaje de condena a Benjamin Netanyahu tras la gran ofensiva israelí sobre territorio libanés horas después del acuerdo a tres. Los ataques del ejército hebreo han dejado varios centenares de víctimas mortales y numerosos heridos-.

"Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable", ha espetado Sánchez a través de sus redes, en una nueva oleada verbal contra el político israelí, al que ya ha cruzado numerosas acusaciones en el pasado.

En su mensaje avisa de que "toca hablar claro", lo que lleva a la práctica en varias cuestiones a reclamar a la comunidad internacional, dejando claro que "no debe haber impunidad ante estos actos criminales".

Para el presidente del Gobierno "Líbano debe formar parte del alto al fuego" y en respuesta a Israel, que insiste en su apuesta por seguir atacando "objetivos de Hezbolá", Sánchez reclama que "la comunidad internacional debe condenar esta nueva violación del derecho internacional".

En clave comunitaria, el líder socialista ha vuelto a reclamar a la UE la suspensión de su Acuerdo de Asociación con Israel, un clamor ya defendido durante la guerra en Gaza y bajo acusaciones de "genocidio" contra la población palestina.