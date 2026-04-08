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Pedro Sánchez exige incluir a Líbano en el alto el fuego y ataca a Netanyahu por "su intolerable desprecio por la vida y el derecho internacional"
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Pedro Sánchez exige incluir a Líbano en el alto el fuego y ataca a Netanyahu por "su intolerable desprecio por la vida y el derecho internacional"

El presidente del Gobierno español reclama a la comunidad internacional la "condena" y que no haya "impunidad" ante lo que considera "actos criminales" de Israel sobre Líbano.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Pedro Sánchez, con gesto serio en La Moncloa
Pedro Sánchez, con gesto serio en La MoncloaPablo Cuadra vía getty images

Pedro Sánchez reclama que el alto el fuego entre EEUU, Israel e Irán incluya también a Líbano. El presidente del Gobierno español lo ha exigido en un muy duro mensaje de condena a Benjamin Netanyahu tras la gran ofensiva israelí sobre territorio libanés horas después del acuerdo a tres. Los ataques del ejército hebreo han dejado varios centenares de víctimas mortales y numerosos heridos-. 

"Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable", ha espetado Sánchez a través de sus redes, en una nueva oleada verbal contra el político israelí, al que ya ha cruzado numerosas acusaciones en el pasado.

En su mensaje avisa de que "toca hablar claro", lo que lleva a la práctica en varias cuestiones a reclamar a la comunidad internacional, dejando claro que "no debe haber impunidad ante estos actos criminales".

Para el presidente del Gobierno "Líbano debe formar parte del alto al fuego" y en respuesta a Israel, que insiste en su apuesta por seguir atacando "objetivos de Hezbolá", Sánchez reclama que "la comunidad internacional debe condenar esta nueva violación del derecho internacional".

En clave comunitaria, el líder socialista ha vuelto a reclamar a la UE la suspensión de su Acuerdo de Asociación con Israel, un clamor ya defendido durante la guerra en Gaza y bajo acusaciones de "genocidio" contra la población palestina. 

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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