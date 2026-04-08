La Confederación de Sindicatos de Inquilinas celebra la multa de Consumo a Alquiler Seguro: "Exprime a las inquilinas"

Rufina Parra vive desde hace dos años en un piso gestionado por Alquiler Seguro, la inmobiliaria que este martes ha sido sancionada con 3,6 millones de euros por el Ministerio de Consumo "por infracciones muy graves contra los inquilinos". Aunque celebra la multa, esta inquilina asegura que "no es suficiente". "Llevamos años sufriendo todo tipo de abusos, estamos cansadas, estamos hartas. Queremos que Alquiler Seguro nos devuelva el dinero estafado", ha dicho este miércoles Parra durante una rueda de prensa del Sindicato de Inquilinas de Madrid frente a la sede de la empresa.

Según ha relatado Parra, los abusos de Alquiler Seguro comienzan desde antes incluso de llegar a alquilar con la inmobiliaria. "Te hacen sentir vulnerable, criminalizada por simplemente buscar un alquiler", ha narrado antes de enumerar algunas de las prácticas llevadas a cabo por la empresa: "Te obligan a adquirir seguros de vida o de hogar con empresas que ellos te dicen y pasa lo mismo con los suministros. Te obligan a hacer pagos de un servicio de atención al inquilino que no sucede, una fianza extra a un depósito extraordinario que ellos se quedan; si quieres alquilar con ellos, te obligan a tener por lo menos 4.000 euros para acceder a una vivienda, como si fuera una hipoteca pero sin serlo. Además, dan contratos de año a año, con la incertidumbre de que puede que luego no te quieran renovar", ha relatado Parra, quien está convencida de realizar la huelga que esta semana ha anunciado la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.

Este mismo martes, antes de saberse que el ministro Pablo Bustinduy hubiera rubricado la multa a Alquiler Seguro, la Confederación anunció una huelga contra la empresa por las susodichas prácticas abusivas. Esta mañana, Aldo Reverte, portavoz del Sindicato en Madrid, ha destacado sobre todo dos: "El cobro ilegal de honorarios para acceder a una vivienda y el uso lucrativo de las garantías adicionales a la fianza. Eso hace que para acceder a una vivienda tengamos que pagar entre 4.000 o 5.000 euros en un contexto en el que los precios de los alquileres y de la cesta de la compra no paran de crecer". "Con estos precios no podemos vivir y, mientras, los especuladores se lucran", ha dicho.

Aunque desde los diferentes sindicatos son conscientes de que las huelgas de alquileres "no están reconocidas", consideran que "los derechos primero se ejercitan y luego ya vienen las leyes que los garantizan". "La huelga es legítima", ha declarado Reverte, quien la ha definido como una "acción de desobediencia multitudinaria con dos objetivos: recuperar el dinero estafado y que el precio para acceder a una vivienda baje un 50%".

La huelga: "Los alquileres no se dejarán de pagar"

Alberto Martínez, también portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha explicado con mayor detalle en qué consistirá la huelga, que aún no tiene fecha. "Los alquileres no se dejarán de pagar", ha señalado. Lo que buscan es que los inquilinos de las casi 30.000 viviendas que Alquiler Seguro gestiona en todo el territorio estatal depositen el coste del alquiler "en un depósito colectivo". "Queremos demostrar que su negocio no funciona si nos organizamos", ha apuntado Martínez. "Alquiler Seguro ha dejado de ser una empresa fiable y segura. Se han hecho millonarios a costa de criminalizar a las inquilinas cuando los criminales son ellos, como demuestra la multa del Ministerio de Consumo", ha dicho.

A partir de estos días, la Confederación de Sindicato de Inquilinas comenzará a recorrer "cada calle y cada barrio" en el que Alquiler Seguro gestiona viviendas. El objetivo es el de informar a todos los inquilinos "del dinero que les ha robado la empresa". "A todas nos iba mucho mejor cuando estas empresas que profesionalizan la especulación no existían", ha defendido Alberto Martínez, quien pide una participación "masiva" en la huelga.