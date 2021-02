1. El desayuno en la cama

2. Tarta con forma de corazón

3. Ponerse a cantar bajo tu balcón

Mira, si no eres Ed Sheeran o Taylor Swift, mejor será que esto lo dejes para otro momento por el bien de tu pareja y, especialmente, el de sus vecinos. Esos pobres, que ya han aguantado una cuarentena de Resistiré, de aplausos y posterior sesión de DJ, no se merecen que les tortures con una versión desafinada del último tema de Pablo Alborán.

4. Sexo en el agua

5. Bañarse en champán

Primero, si tienes tanto dinero como para hacer esto, seguro que es mejor invertirlo en beberte una botella del mejor champán o en cualquier otro capricho. Esto, que tanto se ha visto entre influencers, es un derroche. Además de que bañarse en champán no es que sea lo más higiénico del mundo: el olor no es agradable y tu posible cistitis, tampoco.

6. ¿Sexo con comida?

Otra genial idea que nos ha metido en la cabeza Hollywood es que las fresas y la nata o el chocolate son lo mejor en la cama. Y no, desde luego que no.

7. Que el regalo sean... tus genitales

¿Te acuerdas del vídeo de My dick in a box que popularizaron los cómicos Lonely Island y Justin Timberlake en 2006? Pues bien, eso te debería dar una pista de que no es buena idea regalarle tu pene o tu vagina a tu pareja. Tus genitales no son ningún regalo por mucho que ambos vayáis a disfrutar de ellos. Así que nada de cajas, lacitos y demás: si te decoras ahí, que sea por ti.