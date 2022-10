El coste (real) de pagar con tarjeta

“Desde el primer día vi que era impensable no tener sistema para pagar con tarjeta”, recuerda María, artesana argentina que llegó a España hace 3 años. Hoy calcula que solo en el 30% de sus ventas acaba recibiendo efectivo. A pesar de las comisiones, y de reconocer la tentación general de no pagar el IVA cuando el pago se efectúa en metálico, María señala las facilidades del cobro de tarjeta: no hay riesgo de pérdida o robo, la contabilidad es más clara. Y sobre todo, quienes pagan con tarjeta “no se lo piensan tanto”, “no tienen que hacer ni el esfuerzo de calcular con qué billetes y monedas lo pagan”. Un gesto sencillo, aséptico, sin el picor que supone sacar los billetes de tu cartera y verlos pasar a otras manos. Pagar se convierte casi en un truco de magia.