Cristina Pedroche se lleva 7.000 'me gusta' con su respuesta a este comentario

Su publicación no dejó de acumular comentarios y me gusta desde el primer momento. También compartió un selfie en las historias de esta red social de una foto de ella llevando ese look.

“Personas como tú hacen que los hombres nos traten como deseo sexual. No queremos violaciones, no queremos piropos obsecenos, nos manifestamos contra la no violación, pero ante estas actitudes no nos respetan y no me extrañan”, le comentó.