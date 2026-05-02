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La tiara más imponente de la duquesa de Alba se vende en Estados Unidos por casi 2 millones de euros
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La tiara más imponente de la duquesa de Alba se vende en Estados Unidos por casi 2 millones de euros 

Cayetana de Alba había sacrificado la joya para comprarle un caballo a su hijo Cayetano y su paradero era desconocido hasta ahora.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
La duquesa de Alba, en una imagen de archivoGTRESONLINE

De todas las joyas que poseía Cayetana, la duquesa de Alba, la tiara apodada como rusa por su parecido con los tocados kokoshnik era una de las más valiosas. La aristócrata la heredó de su abuela y era una joya elaborada con platino y diamantes incrustados formando diferentes motivos geométricos. 

Pese al valor económico y sentimental, la duquesa la vendió en los noventa para comprarle un caballo a su hijo, Cayetano Martínez de Irujo, que por aquel entonces era un jinete prometedor. Así lo reveló ella misma en sus memorias Yo Cayetana, publicadas por la editorial Espasa en 2011. 

Tras la venta, la tiara se expuso en el Museo Victoria and Albert de Londres y pasó a manos de particulares. Desde entonces se ha especulado largo y tendido sobre dónde estaría la joya, que acaba de venderse en Estados Unidos por 1,7 millones de euros. Así lo ha confirmado El País, que ha publicado que la venta se ha cerrado con la colaboración de la galería M.S Rau, de Nueva Orleans.

María de Hohenlohe-Langenburg luciendo la tiara en su boda con Alfonso Martínez de Irujo, hijo de Cayetana de Alba
  María de Hohenlohe-Langenburg luciendo la tiara en su boda con Alfonso Martínez de Irujo, hijo de Cayetana de AlbaCover/Getty Images

El periódico ha podido hablar con los responsables de la galería, que han revelado que el propietario de la tiara, un coleccionista particular, les pidió si podía mostrar la pieza en su local a otro cliente particular. Así fue y los responsables de M.S Rau aseguran que la joya estuvo unos días en su establecimiento, hasta que el propietario se la volvió a llevar. 

Este coleccionista vendió la tiara a otro cliente que, según ha confirmado la galería a El País, también reside en Estados Unidos. Se trata de un compra poco habitual ya que este tipo de piezas son muy complicadas de encontrar. 

La duquesa de Alba utilizó esta tiara especialmente durante sus años de juventud y posteriormente la prestó a dos de sus nueras, María de Hoenlohe-Langenburg y Matilde Solís, para sus respectivas bodas por el significado de esta pieza para la familia. "Muy querida y simbólica para la Casa y para mí", dijo la aristócrata de la pieza en sus memorias pero, a pesar de este valor, se impuso la carrera de su hijo Cayetano. 

Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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