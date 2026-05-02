Berlín marca las normas: obliga a pedir permiso para subarrendar pisos amueblados para frenar alquileres que ya superan los 30 euros el metro cuadrado

La crisis de la vivienda en Europa ha dejado de ser un problema silencioso para convertirse en un frente político abierto. Precios que no dejan de crecer, sueldos que no siguen el ritmo y una falta de oferta para compra o alquiler de larga duración que hace que cada vez el acceso a la vivienda sea más difícil.

Mientras ciudades como Barcelona, Lisboa o Ámsterdam endurecen sus políticas contra los pisos turísticos, Berlín ha decidido atacar otro fenómeno menos visible pero igual de influyente: el auge de los alquileres temporales amueblados, una fórmula que ha disparado los precios hasta superar los 30 euros por metro cuadrado.

Ante esta situación, la capital alemana intenta ahora recuperar el control de su mercado inmobiliario con una medida clara y contundente que se basa en la obligación de pedir permiso a cualquiera que quiera subarrendar su vivienda de forma temporal en determinadas zonas.

El negocio del alquiler temporal, en el punto de mira

Desde este fin de semana, Berlín exige autorización administrativa para subarrendar viviendas en las llamadas zonas de protección social, barrios donde la presión inmobiliaria ha expulsado progresivamente a los residentes.

El objetivo es frenar un modelo que se ha extendido en los últimos años: el alquiler temporal de pisos amueblados, muchas veces gestionado por empresas, que queda fuera de los límites de regulación de precios.

Una situación que ha permitido que los alquileres se disparen por encima de los 20 e incluso 30 euros por metro cuadrado, un precio muy por encima de lo que paga un residente con contrato tradicional.

En la práctica, estos pisos funcionan como una alternativa encubierta al alquiler turístico: estancias de semanas o meses, precios elevados y una rotación constante de inquilinos que transforma barrios enteros.

Permisos, excepciones y un mensaje claro

La nueva normativa no prohíbe el subarriendo, pero introduce el filtro clave de la necesidad de solicitar permiso en las oficinas distritales, lo cual afecta a 82 zonas de la ciudad donde viven alrededor de 1,2 millones de personas.

Además, el Senado berlinés ha querido matizar que los particulares, como por ejemplo los estudiantes que se marchan de intercambio o los trabajadores desplazados temporalmente podrán seguir subarrendando sus viviendas habituales, ya que el foco está en otro lado.

Concretamente, la medida va destinada a los grandes operadores que han convertido el alquiler temporal en un negocio altamente rentable dejando de lado el hecho de que la vivienda debe cumplir una función residencial, no convertirse en un producto especulativo.

La medida responde a años de tensión social, protestas ciudadanas y un mercado cada vez más inaccesible para los residentes. En muchos barrios, el auge de estos alquileres ha contribuido a la expulsión silenciosa de vecinos, sustituidos por inquilinos temporales con mayor poder adquisitivo.

El problema no es solo el precio, sino el modelo de ciudad que se está construyendo con este nuevo modelo de vivienda. Espacios sin una comunidad estable, con menor arraigo, problemas de convivencia y una vida cotidiana cada vez más frágil.

¿El principio de un cambio más amplio?

Como ocurre con muchas regulaciones urbanas, no faltan críticas ante esta nueva normativa. Algunos expertos legales ya cuestionan si este tipo de restricciones son compatibles con la normativa estatal, y no se descartan recursos judiciales.

Sin embargo, más allá del debate jurídico, Berlín lanza una señal política que resuena en toda Europa: limitar el uso de la vivienda como activo económico es una prioridad para que las ciudades vuelvan a ser evitables.

La pregunta ahora es si otras ciudades seguirán el mismo camino o si continuarán permitiendo que el mercado marque el ritmo en detrimento a sus residentes. Porque el problema ya no es solo inmobiliario, es social.