Rafael Bachiller, director del Real Observatorio de Madrid, sobre el eclipse del 12 de agosto: "Siempre ha habido gente que pierde la vista temporal o totalmente, las urgencias hospitalarias se desbordan"

Agosto traerá uno de esos momentos que invitan a mirar al cielo con asombro: un eclipse solar que teñirá de penumbra el atardecer en buena parte de España. Pero más allá del espectáculo, que promete reunir a miles de curiosos y aficionados, los expertos insisten en algo menos poético y mucho más importante. Y es que observarlo sin la protección adecuada puede tener consecuencias graves para la vista.

En ese contexto, el astrónomo Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y del Real Observatorio de Madrid, ha puesto el foco en la importancia de contemplar el fenómeno con responsabilidad. Lejos de quedarse solo en la fascinación que despierta un eclipse total, advierte de los riesgos reales que cada año siguen repitiéndose: desde lesiones oculares temporales hasta daños irreversibles por mirar al Sol como quien mira una bombilla.

El astrónomo advierte que observar un eclipse sin la protección adecuada puede acabar en urgencias y dejar secuelas serias en la vista. “Siempre ha habido gente que pierde la vista temporal o totalmente en los eclipses, las urgencias hospitalarias se desbordan y en el último en EEUU, en abril del 2024, lo más buscado en Google tras el eclipse fue ‘dolor de ojos’”, explica el experto en una entrevista con El País.

Solo con gafas homologadas

Su mensaje encaja con la recomendación de la NASA, que recuerda que durante las fases parciales de un eclipse nunca es seguro mirar al Sol directamente sin protección homologada, así como tampoco lo es hacerlo con prismáticos, telescopios o cámaras sin filtro solar específico. Por eso, insiste en disfrutar del espectáculo, pero siempre con gafas homologadas y evitando cualquier método casero que pueda poner en peligro la vista.

Lejos de los posibles peligros, el fenómeno promete atraer a miles de personas a zonas concretas del país. Según el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse será total en casi toda la mitad norte de España, comenzará antes en Galicia y en A Coruña alcanzará su máximo a las 20:28, con una totalidad de 76 segundos; en Burgos, la fase total durará 104 segundos. También se podrá observar desde Levante, Baleares, León y otras zonas con cielo descubierto.

Rafael, que lleva años impulsando la divulgación científica desde el Real Observatorio de Madrid, insiste en que no hay espacio para la improvisación: el eclipse será uno de los grandes acontecimientos astronómicos de la década, pero solo podrá disfrutarse de forma segura con planificación y gafas certificadas. La cuenta atrás ya ha empezado y, con ella, también la responsabilidad de no convertir un espectáculo único en un riesgo evitable.