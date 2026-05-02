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Rafael Bachiller, director del Real Observatorio de Madrid, sobre el eclipse del 12 de agosto: "Siempre ha habido gente que pierde la vista temporal o totalmente, las urgencias hospitalarias se desbordan"
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Rafael Bachiller, director del Real Observatorio de Madrid, sobre el eclipse del 12 de agosto: "Siempre ha habido gente que pierde la vista temporal o totalmente, las urgencias hospitalarias se desbordan"

Experto advierte sobre los riesgos reales que cada año siguen repitiéndose. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Eclipse solar total
Eclipse solar totalGetty Images

Agosto traerá uno de esos momentos que invitan a mirar al cielo con asombro: un eclipse solar que teñirá de penumbra el atardecer en buena parte de España. Pero más allá del espectáculo, que promete reunir a miles de curiosos y aficionados, los expertos insisten en algo menos poético y mucho más importante. Y es que observarlo sin la protección adecuada puede tener consecuencias graves para la vista.

En ese contexto, el astrónomo Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y del Real Observatorio de Madrid, ha puesto el foco en la importancia de contemplar el fenómeno con responsabilidad. Lejos de quedarse solo en la fascinación que despierta un eclipse total, advierte de los riesgos reales que cada año siguen repitiéndose: desde lesiones oculares temporales hasta daños irreversibles por mirar al Sol como quien mira una bombilla.

El astrónomo advierte que observar un eclipse sin la protección adecuada puede acabar en urgencias y dejar secuelas serias en la vista. “Siempre ha habido gente que pierde la vista temporal o totalmente en los eclipses, las urgencias hospitalarias se desbordan y en el último en EEUU, en abril del 2024, lo más buscado en Google tras el eclipse fue ‘dolor de ojos’”, explica el experto en una entrevista con El País.

Solo con gafas homologadas

Su mensaje encaja con la recomendación de la NASA, que recuerda que durante las fases parciales de un eclipse nunca es seguro mirar al Sol directamente sin protección homologada, así como tampoco lo es hacerlo con prismáticos, telescopios o cámaras sin filtro solar específico. Por eso, insiste en disfrutar del espectáculo, pero siempre con gafas homologadas y evitando cualquier método casero que pueda poner en peligro la vista.

Lejos de los posibles peligros, el fenómeno promete atraer a miles de personas a zonas concretas del país. Según el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse será total en casi toda la mitad norte de España, comenzará antes en Galicia y en A Coruña alcanzará su máximo a las 20:28, con una totalidad de 76 segundos; en Burgos, la fase total durará 104 segundos. También se podrá observar desde Levante, Baleares, León y otras zonas con cielo descubierto.

Rafael, que lleva años impulsando la divulgación científica desde el Real Observatorio de Madrid, insiste en que no hay espacio para la improvisación: el eclipse será uno de los grandes acontecimientos astronómicos de la década, pero solo podrá disfrutarse de forma segura con planificación y gafas certificadas. La cuenta atrás ya ha empezado y, con ella, también la responsabilidad de no convertir un espectáculo único en un riesgo evitable.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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