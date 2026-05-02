Muere el artista gráfico Cruz Novillo, creador de los logos de PSOE, Correos y Renfe o la bandera de Madrid

El artista gráfico José María Cruz Novillo, autor de logotipos como el de Renfe, Correos, el puño y la rosa del PSOE o la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid, región que este sábado celebra su día, ha fallecido a los 89 años.

Según ha adelantado la revista especializada Gráffica, el artista conquense, Premio Nacional de Diseño 1997 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, fue el artífice de algunos de los carteles de películas de Luis García Belanga, Carlos Saura o Víctor Erice. Entre ellos están los pósters de El espíritu de la colmena, Cría Cuervos, El sur, La escopeta nacional o Los lunes al sol.

En 2024, su estudio Cruz más Cruz, que compartía con su hijo Pepe Cruz, realizó el cartel del documental La guitarra flamenca de Yeray Cortés, ópera prima de C. Tangana.

"Su trabajo forma parte de la memoria visual de nuestro país y de la historia de nuestro partido", ha comentado el Partido Socialista a través de su cuenta de X, donde ha querido despedirse del artista y destacar su legado.

En 2019 se estrenó el documental El hombre que diseñó España, que se puede ver en Filmin, en el que se repasa la contribución de Cruz Novillo a la modernización del país cuando llegó la democracia. Al encargarse de logos de decenas de instituciones, su trabajo está inevitablemente ligado a la nueva imagen de España después de años grises de dictadura.