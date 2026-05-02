11,7 millones de cuentas con datos personales filtradas en Francia: el sospechoso es un menor de 15 años que imitaba a hackers reales con textos de IA

La investigación sobre el gigantesco ciberataque a la Agencia Nacional de Seguridad Documental de Francia (ANTS) ha dado un giro inesperado. El principal sospechoso de la filtración que podría haber afectado a 11,7 millones de cuentas no sería un experimentado hacker internacional, sino un adolescente francés de apenas 15 años que, según los investigadores, construyó una falsa imagen de ciberdelincuente utilizando mensajes generados con inteligencia artificial.

La fiscalía de París confirmó que el menor fue detenido el pasado 25 de abril dentro de una investigación abierta por la unidad especializada en ciberdelincuencia. Los agentes creen que el joven actuaba bajo el alias “breach3d”, nombre con el que apareció una publicación en un foro frecuentado por personas vinculadas al mundo del hackeo y la reventa de datos robados.

En ese mensaje, el usuario aseguraba haber accedido a millones de registros personales almacenados por la ANTS, el organismo francés encargado de gestionar documentos oficiales como carnés de identidad y pasaportes. Entre los datos supuestamente comprometidos había nombres, direcciones, teléfonos, correos electrónicos y fechas de nacimiento. La alarma saltó cuando el autor publicó una pequeña muestra de información que, según la propia fiscalía, parecía auténtica.

Pero a medida que avanzó la investigación, la imagen del sofisticado hacker empezó a desmoronarse. Según las pesquisas y varios análisis de sus mensajes en foros y canales de Discord, “breach3d” parecía más interesado en aparentar que en demostrar auténticas capacidades técnicas.

Los investigadores sostienen que el menor llevaba meses intentando construirse una reputación dentro de comunidades online obsesionadas con el cibercrimen. En sus publicaciones presumía de haber descubierto vulnerabilidades de seguridad y de participar en filtraciones de datos, aunque casi nunca aportaba pruebas reales.

Además, muchos de los textos que compartía tenían un detalle que llamó especialmente la atención: parecían escritos con inteligencia artificial. Los mensajes imitaban el lenguaje técnico y arrogante típico de grupos de hackers famosos, pero sin la precisión ni los conocimientos que suelen acompañar a los ataques reales.

En algunos intercambios online, el adolescente incluso llegó a compararse con organizaciones de ciberdelincuentes conocidas como Lapsus$, uno de los grupos más perseguidos en los últimos años por ataques contra grandes empresas tecnológicas. También intentó hacerse pasar por un hacker buscado por la policía capaz de infiltrarse en redes sociales o sistemas empresariales.

Según la información publicada por Le Monde, el joven decía actuar no “por dinero”, sino por notoriedad dentro de estas comunidades digitales.

Mientras tanto, el impacto exacto del ataque sigue sin estar claro. El Ministerio del Interior francés reconoció que hasta 11,7 millones de cuentas podrían haberse visto afectadas, aunque todavía no se sabe cuántos datos llegaron realmente a descargarse o difundirse. El portal de la ANTS permanece inaccesible desde el 24 de abril por trabajos de mantenimiento y revisión de seguridad.

La fiscalía ha solicitado cargos por ataques contra sistemas automatizados y por posesión de herramientas informáticas destinadas a cometer este tipo de delitos. Al tratarse de un menor, la justicia francesa estudia ahora medidas de supervisión judicial.