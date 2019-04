¿Cuándo estas palabras tienen un papel protagonista en el intercambio de tuits? Según las conclusiones del informe de Amstel Index, especialmente los fines de semana, a la hora de la siesta, en ese intervalo de tiempo en el que muchos hacen tiempo entre la comida y el momento de salir a disfrutar de la noche, o entre la comida y una larga tarde porque no tienen plan. Por no hablar de los perezosos domingos por la tarde…

“El domingo es el día más aburrido de la semana. Se tenía que decir y lo he dicho”

Son ellos, los chicos, los que más manifiestan su sensación de aburrimiento —56% frente al 44% de las chicas—, como lo corrobora la medición de Amstel Index, y, curiosamente, las dos ciudades con más oferta de diversión y ocio, Madrid y Barcelona, son de las que parten más comentarios.

“La mezcla de camisa con bata de señora mayor y mis vistas a la pared. La mejor combinación para un domingo noche. Y el aburrimiento que no falte”

Pero no solo nos aburre la ausencia de planes… También lo hacen las series y las películas. Un 42% de las menciones del informe aluden al contenido audiovisual como causante o bálsamo de esta sensación, porque muchas veces recurrimos a esto buscando entretenimiento.

“ Qué depresión terminar de ver una serie y no saber qué hacer después para no aburrirse”

Las clases y el trabajo también cansan… mucho. Para un 8% de los usuarios de Twitter que manifestaban estar aburridos la causa era una de sus obligaciones diarias.

No me acordaba de mi inmenso aburrimiento en clase de epidemiología

De nuestro aburrimiento también solemos culpar a ciertas personas, a la mala suerte, a los planes que fracasan, al mal tiempo…

Según el informe de Amstel Index, un 26% de quienes expresan ese estado de aburrimiento en redes suelen sacar su lado más pesado y su único objetivo es demandar atención.

″¡Es muy aburrid o no hablar con nadieeeee”

Pero también los hay que saben sacar partido de esos momentos —un 9%— poniendo a prueba su creatividad y dando rienda suelta a habilidades que desconocía.

“Estaba aburrido y me he puesto a dibujar. Y el resultado me gusta”

“¿Soy el único que cuando está aburrido se pone a limpiar-ordenar?”