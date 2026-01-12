Una famosa coach vocal analiza la última canción de La Oreja de Van Gogh y sentencia sobre si han plagiado o no a Maná

Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh en el especial 'La casa de la Música' de RTVE.

Todos estamos bailando la misma canción, la primera canción que ha presentado La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero al grupo, se está comentando con intensidad desde que la estrenaron en el especial La casa de la Música de RTVE en Nochevieja.

El atuendo de la cantante ha traído cola (y mucha) pero también hay otro aspecto que ha levantado ampollas: para muchos, una parte de ese tema recuerda muchísimo al popular Rayando el sol, de Maná.

Ahora, Ceci Dover, una coach vocal con más de 2,6 millones de suscriptores en YouTube y más de 1,4 millones en Facebook, se ha pronunciado sobre esas acusaciones y ha dejado clarísima su opinión: hay parecido en un fragmento concreto, pero en ningún caso se puede hablar de plagio.

"Muchos apuntan a que la canción se trata de un mero plagio. Vamos a ver si esa afirmación es correcta o pura casualidad", empieza diciendo la experta en un vídeo publicado en su canal de YouTube en el que señala: "Las tonalidades de este pequeño fragmento de la canción, donde efectivamente el dibujo coincide, como escuchas tú la melodía para cualquier oído humano, coincide, pero cuando lo pasas al piano te das cuenta de que son tonos completamente diferentes".

"Han copiado un dibujo que funciona"

"Seguramente alguien especialista en música te lo va a explicar mejor, pero lo que han hecho inteligentemente es que han copiado un dibujo que funciona y es muy bonito para que la gente repita, pero que es como una influencia, es muy pequeño el fragmento que te va a llevar a Rayando el sol de Maná", explica.

"Efectivamente, te va a llevar ahí. Cualquier persona que lo escuche va a decir: 'Eh, Rayando el sol de Maná'. Pero no se puede tomar como un plagio porque hay determinados compases, creo que son ocho compases los que se tienen que cumplir para que puedas determinar que una pieza está completamente copiada, y tiene que coincidir la tonalidad", recuerda.

"Está mal llamarlo plagio"

Pero eso, señala que "puede ser una influencia, una inspiración, una casualidad, pero a nivel legal no se le puede hacer nada": "Me parece a mí. Yo creo que esto se puede tomar como una mera inspiración y punto y está mal llamarle plagio. Esto no es un plagio porque hay muchas cosas que no coinciden, a pesar de que para el oído de la gente, incluso para el mío cuando lo escuché, dije: 'Ostras, esto huele a Maná al 100%".

"Pero tengo que venir al piano, mirar definitivamente cuáles son los tonos y no coinciden las tonalidades. Ellos sabrán qué es lo que quisieron hacer aquí", deja caer.