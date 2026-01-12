Un traductor japonés que lleva años viviendo en España cuenta cuál es la "única" diferencia de los españoles: en su país es imperativo

Hajime es un japonés experimentado que trabaja como traductor en España y que, tras su experiencia de años viviendo en el país, ha contado en el pódcast Más allá de un viaje, presentado por Juan Rangali, CEO de una agencia de viajes, cuál es, para él, la única diferencia entre japoneses y españoles.

Una de las preguntas que más le han hecho los españoles es qué se puede hacer y qué no se puede hacer en Japón, o más bien, qué es lo que está bien visto y lo que se ve mal. Es algo muy común al haber diferencias en la sociedad que generan choques culturales, algunos más impactantes que otro.

Como, por ejemplo, el comportamiento dentro del transporte público. "Aquí, en España, podemos estar gritando y un vagón puede parecer una discoteca", ha expresado el traductor japonés, por lo que ido viendo en el metro.

Los tabúes en Japón

Tal y como ha comentado en el citado pódcast, aunque muchos piensen lo contrario, hay pocos tabúes en Japón. "Hay turistas de ciertos países que ni preguntan, piensan que están como en su casa y no es así", ha contado.

"Hay pocos tabúes en Japón, y esto es una palabra que siempre me lo decía un antiguo embajador que tuvimos en España. Me decía: tú diles a los españoles que Japón es un país realmente con pocos tabúes", ha revelado.

La única diferencia entre españoles y japoneses

Para Hajime, tanto españoles como japoneses son muy parecidos, pero hay una diferencia clave que marca el tipo de comportamiento: "Quizá la única diferencia en Japón es el respeto del espacio público, el silencio en los transportes públicos".

En Japón: "En lugar de una discoteca, es más bien la ópera, todo el mundo va callado, con su libro, con su móvil, cada uno a lo suyo, es más escrupuloso"

Qué NO hacer en la calle y espacios públicos en Japón

El blog especializado en Japón, Japoneo, recomiendan una serie de comportamientos a seguir para aquellos turistas que visiten el país para no faltar el respeto a los autóctonos.