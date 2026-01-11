Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un Raphinha espectacular le da la Supercopa de España al Barça (3-2) ante el Real Madrid en un 'Clásico' muy igualado
El conjunto culé logra el primer título del año ante un Madrid que cumplió y un Vinicius renacido, aunque no fue suficiente. 

Unos esperaban un "baño" del FC Barcelona; otros, con la ilusión habitual de que cuando el Real Madrid está peor, gana títulos. Pero parece que las tornas han cambiado. Goleó el Barcelona, con 3 goles, pero el Madrid metió 2, con unos últimos minutos de la primera parte de locos para llevarse la Supercopa de España 2025

El gran protagonista de la final fue Raphinha, líder indiscutible y un "segundo entrenador" de facto dentro del terreno de juebo. 

Vinicius, reivindicándose tras unos meses muy por debajo de su nivel, quiso quitarle protagonismo a su compatriota con un golazo, pero no fue suficiente. Reapareció Kylian Mbappé, pero tampoco fue suficiente. 

