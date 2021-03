La batalla del Cuatro de Mayo

La llegada de Iglesias se plantea en UP como un revulsivo en la izquierda… pero también lo es para Ayuso. En el cuartel general del PP de Madrid, según fuentes consultadas, no ven para nada con malos ojos que luche el líder de Unidas Podemos contra ellos. Al revés, creen que va a movilizar todavía más al electorado de derechas y que le vendrá muy bien para su discurso.

Está convencida de que se comerá casi de lleno a Ciudadanos en ese intento de mayoría amplia: ella es el voto útil de la derecha. Además, desde Génova 13 la están ayudando con ese plan por engullir a los naranjas -empezando por el transfuguismo en Murcia-. Pero es que en Madrid ya está moviendo también los hilos el antiguo secretario de organización de Albert Rivera, Fran Hervías, que se ha pasado al PP y está provocando una cascada de dimisiones (Toni Cantó, Marta Marín…). Ayuso se frota las manos.

En Ciudadanos hay un miedo atroz en estos momentos: no lograr el cinco por ciento de votos necesarios en las elecciones y quedarse fuera de la Asamblea de Madrid. Esto sería mortal para un partido tocado a nivel nacional y que tenía en Madrid una de sus principales plazas. El discurso de Ignacio Aguado hacía aguas, por un lado no dejaba de insultar a Isabel Díaz Ayuso pero a la vez indicaba que volvería a pactar con ella. Su posición era muy complicada y en el Partido Popular y el PSOE quieren pescar en ese caladero de más de 620.000 votantes. Eso llevó a la dirección de Inés Arrimadas a forzar su paso al lado y colocar a Edmundo Bal como ‘número uno’, en otro movimiento inesperado esta semana.

Vox no disimula y también sabe que el gancho de Pablo Iglesias le viene bien a su campaña. Polarización máxima. A falta de ratificación oficial, Rocío Monasterio será la candidata y no oculta su simpatía por Ayuso. Lo que sí advierten ya es que no habrá mayoría absoluta y el Partido Popular los necesitará al día siguiente como socios. Esta vez harán valer su peso en oro.