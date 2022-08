Cuenta por WhatsApp lo que hizo cuando le intentaron atracar y ya es leyenda: 250.000 'me gusta'

El tuit se ha convertido en todo un fenómeno en esa red social, con más de 18.000 retuits y cerca de 250.000 ‘me gusta’ en apenas un día. Y no es para menos: el protagonista arranca su intervención de forma prometedora: “Amigo, me parece que trataron de robarme recién”.

″¿Cómo que TE parece?”, responde otro usuario. Y ahí viene la tremenda explicación: “Es que fue raro jjajaja. Iba caminando con los auriculares y venía un chabón de frente con una bolsita. Creí que me iba a vender algo, así que me mentalicé para que si me frenaba le decía no gracias”.