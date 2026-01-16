Trump amenaza a los que no apoyen su plan para Groenlandia: "Podría imponer aranceles"

Donald Trump, con un documento firmado en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Por suerte, no son otros aranceles.

Trump vuelve a la carga con los aranceles (y con Groenlandia). El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer nuevos aranceles a aquellos países que no apoyen su plan para Groenlandia. "Podría imponer aranceles a los países que no apoyen a Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional", ha advertido el republicano.

El mandatario estadounidense ha dado este ultimátum durante un acto celebrado en la Casa Blanca con agricultores este viernes, afirmando que debe tener el control de esta zona, conocida por ser la isla más grande del mundo y por poseer una gran cantidad de tierras raras, por "motivos de seguridad".

Se espera que el enviado del presidente de EEUU, Jeff Landry, (quien también es gobernador de Luisiana), visite en marzo la isla ártica para intentar llegar a un acuerdo. "Creo que debemos alcanzar un acuerdo. Finalmente, estamos teniendo un debate serio sobre cómo sería una asociación, una cooperación o una interlocución, una mejor relación con Groenlandia", ha asegurado el estadounidense durante una entrevista con 'Fox News'.

Mientras Trump continúa amenazando al resto de potencias para que cumplan sus exigencias, países como Francia, Alemania, Suecia o Noruega ya han adelantado que enviarán tropas al territorio autónomo de Dinamarca.