Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump amenaza a los que no apoyen su plan para Groenlandia: "Podría imponer aranceles"
Global
Global

Trump amenaza a los que no apoyen su plan para Groenlandia: "Podría imponer aranceles"

El republicano continúa insistiendo en que necesita el territorio por motivos de "seguridad nacional".

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Donald Trump, con un documento firmado en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Por suerte, no son otros aranceles.
Donald Trump, con un documento firmado en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Por suerte, no son otros aranceles.Getty Images

Trump vuelve a la carga con los aranceles (y con Groenlandia). El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer nuevos aranceles a aquellos países que no apoyen su plan para Groenlandia. "Podría imponer aranceles a los países que no apoyen a Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional", ha advertido el republicano. 

El mandatario estadounidense ha dado este ultimátum durante un acto celebrado en la Casa Blanca con agricultores este viernes, afirmando que debe tener el control de esta zona, conocida por ser la isla más grande del mundo y por poseer una gran cantidad de tierras raras, por "motivos de seguridad". 

Se espera que el enviado del presidente de EEUU, Jeff Landry, (quien también es gobernador de Luisiana), visite en marzo la isla ártica para intentar llegar a un acuerdo. "Creo que debemos alcanzar un acuerdo. Finalmente, estamos teniendo un debate serio sobre cómo sería una asociación, una cooperación o una interlocución, una mejor relación con Groenlandia", ha asegurado el estadounidense durante una entrevista con 'Fox News'. 

Mientras Trump continúa amenazando al resto de potencias para que cumplan sus exigencias, países como Francia, Alemania, Suecia o Noruega ya han adelantado que enviarán tropas al territorio autónomo de Dinamarca. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 